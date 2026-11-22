[골닷컴] 배웅기 기자 = 마우리시오 포체티노(54) 맨체스터 유나이티드 감독이 부임 후 첫 기자회견부터 지각하는 해프닝을 빚었다.

영국 매체 '더 선'은 21일(이하 한국시간) "포체티노가 맨유 부임 후 처음 진행된 기자회견에서 예정된 시간보다 몇 분 지나 모습을 드러냈다"며 "그는 훈련이 길어지면서 늦었다고 설명했다"고 보도했다.

맨유는 오는 23일 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2026/27 프리미어리그(PL) 11라운드 원정 경기를 치른다. 경기를 앞두고 열린 기자회견에 지각한 포체티노는 "늦어서 미안하다. 방금까지 훈련을 진행해 샤워할 틈조차 없었다"고 취재진에 양해를 구했다.

이처럼 포체티노가 분초를 쪼개 훈련에 매진하는 데는 이유가 있다. 앞서 지난 13일 마이클 캐릭의 후임으로 맨유 지휘봉을 잡은 그는 미국 국가대표팀 일정을 마친 지 하루 만인 19일 본격적인 업무에 돌입했다. 현재 PL 18위(1승 5무 4패·승점 8)까지 추락한 만큼 숨 돌릴 틈조차 없다는 판단이다.

포체티노는 최근 맨유 디지털 TV 채널 'MUTV'와 인터뷰를 통해 "우리에게는 허비할 시간이 없다. 지금은 휴식이나 잠을 생각할 때가 아니다. 철저히 준비해 안필드에서 최상의 경기력을 보이는 것이 중요하다"며 의지를 다진 바 있다.

오랫동안 꿈꿔 온 자리에 올랐음에도 감상에 젖기보다 눈앞의 현실에 집중하겠다는 뜻을 분명히 했다. 포체티노는 "꿈은 마음과 머릿속 한편에 자리한 것일 뿐이다. 나는 언제나 지금을 살아가는 사람이며 우선순위와 현실에 충실하고자 노력한다"며 "막중한 책임감이 따른다는 사실을 잘 알고 있지만, 그 책임감은 내게 에너지이자 설렘이고 원동력이기도 하다"고 말했다.

공교롭게도 데뷔전 상대는 '노스웨스트 더비' 라이벌 리버풀이다. 기자회견에서도 포체티노는 밤잠을 서너 시간으로 줄여 가며 강행군을 이어 가고 있다고 털어놓았다. 그는 "지난 며칠은 적응하는 과정이었고, 리버풀을 상대로 경쟁력을 발휘할 수 있는 몸 상태를 갖추기 위한 시간과 싸움이었다. 이제 우리의 초점은 100% 리버풀전에 맞춰져 있다"고 강조했다.

맨유의 계속되는 부진에 대해서는 "경기에서 이기지 못하면 자신감이 하락하는 것은 자연스러운 현상"이라며 "새로운 코치진이 왔을 때 늘 그렇듯 선수단은 우리로부터 진심으로 신뢰받고 있다고 느껴야 하고, 우리가 무엇을 하고 있는지 정확히 알고 있다는 점을 보여 줘야 한다. 그 점이 가장 중요하다"고 설명했다.