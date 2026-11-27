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[골닷컴] 김형중 기자 = 아이슬란드 대표팀 출신 골키퍼 잉바르 욘손이 37세의 나이로 세상을 떠났다. 욘손은 아이슬란드가 기적을 썼던 유럽축구연맹(UEFA) 유로 2016에서 대표팀과 함께 했던 수문장이다.

27일(이하 한국시간) 아이슬란드 1부 리그 클럽 비킹구르 레이캬비크는 공식 채널을 통해 욘손의 사망 소식을 발표했다. 욘손은 25 오랜 암 투병 끝에 가족과 사랑하는 이들에 둘러싸여 세상을 떠났다. 구단은 성명문을 통해 "우리의 소중한 친구이자 동료이며 비킹구르의 골키퍼인 잉바르 욘손이 사랑하는 이들에 둘러싸여 세상을 떠났음을 큰 슬픔과 깊은 애통함으로 알린다"라고 전했다. 이어 "구단의 모든 구성원과 팬의 마음이 가족과 함께한다"고 밝혔다. 아이슬란드축구협회도 애도의 뜻을 전했다.

사인은 암이었다. 욘손은 지난 5월 암 판정을 받고 항암치료를 하며 투병했다. 하지만 끝내 골문 앞으로 돌아오지 못하며 6개월 만에 하늘의 별이 되고 말았다. 마지막 출전 경기는 5월 4일 열렸던 케플라비크와 리그 경기였다.

욘손은 현 아이슬란드 1부 리그 챔피언 비킹구르의 주전 골키퍼였다. 비킹구르에서만 176경기를 소화했다. 선수 생활 동안 아이슬란드 리그 우승 4회와 슈퍼컵 우승 3회를 차지했다. 노르웨이 스타트, 산네스, 산데피오르와 덴마크 비보르에서도 뛰었다.

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아이슬란드 대표팀에는 2012년 처음 소집되었고, 데뷔전은 2014년 11월 벨기에를 상대로 치렀다. 아이슬란드 대표팀 유니폼을 입고 총 8경기에 나서 7실점을 했고 3번의 클린시트 경기를 펼쳤다.

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욘손은 2016년 프랑스에서 열린 유로 대회 대표팀 명단에도 이름을 올리며 대회에 출전했다. 당시 아이슬란드는 첫 유럽선수권 본선 출전이었다.

조별예선에선 크리스티아누 호날두가 버틴 포르투갈, 그리고 헝가리와 차례로 비기고, 3차전에서 오스트리아를 꺾으며 1승 2무의 성적으로 토너먼트에 진출했다. 16강에서는 '축구 종가' 잉글랜드를 2-1로 꺾고 8강에 오르며 대회 최대 돌풍을 일으켰다.

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욘손은 주전 골키퍼였던 하네스 할도르손에 밀려 대회 내내 벤치를 지키며 출전하지 못했지만, 아이슬란드 축구 역사상 가장 기억에 남는 순간을 함께했던 일원으로 남게 됐다.