‘입문 단계부터 전문 육성까지 아우르는 구조’ 인천 아카데미 검단/아라지부, ‘유소년 환경 변화 예고’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 인천 유나이티드 아카데미 검단/아라지부가 새로운 거점을 구축하며 유소년 축구 환경에 변화를 예고하고 있다.

인천 검단/아라지부는 단순한 체험형 프로그램을 넘어 선수 육성까지 연결되는 구조를 내세우며 지역 내 입지를 넓히겠다는 각오다.

본격적인 운영을 위해 최근 시설 전반에 대한 정비를 마쳤다. 훈련장은 안전성과 활용도를 동시에 고려해 재구성됐고, 선수들이 훈련에 몰입할 수 있도록 공간 구성과 이동 동선까지 세밀하게 설계됐다.

특히, 인조 잔디를 비롯한 각종 장비 역시 최신 기준에 맞춰 정비되면서 안정적인 훈련 환경이 구축됐다. 외부 환경에 대한 대응력까지 확보해 연중 꾸준한 훈련이 가능하다는 점도 특징이다.

지도진 구성도 눈에 띈다. 프로 무대를 경험한 지도자들이 직접 현장을 이끌며 실전 중심의 교육을 진행하고 있다. 단순 기술 습득을 넘어 경기 흐름을 이해하는 능력과 포지셔닝, 상황 판단까지 단계적으로 끌어올리는 데 초점을 맞춘 프로그램이 운영되고 있다.

연령대별 특성을 반영한 커리큘럼 역시 체계적으로 마련됐다. 성장 단계에 맞춘 세분화 훈련과 함께 개인별 속도를 고려한 맞춤형 지도가 병행되며 선수들의 발전을 극대화하는 구조다. 반복 중심 훈련이 아닌, 각자의 장단점을 분석해 방향성을 설정하는 방식이 적용되고 있다.

인천 유나이티드 구단과의 연계성도 중요한 요소다. 구단 철학을 바탕으로 한 일관된 육성 시스템이 적용되며, 일정 수준 이상의 기량을 갖춘 선수들에게는 상위 단계로 도약하는 기회가 주어진다. 취미 활동을 넘어 실제 선수로 성장할 수 있는 경로가 마련됐다는 점에서 학부모들의 관심이 이어지고 있다.

지역적 기반 역시 긍정적이다. 검단 신도시를 중심으로 인구 유입이 늘어나면서 유소년 스포츠 수요도 함께 증가하는 흐름이다. 접근성이 뛰어난 입지와 안정적인 운영 시스템은 선택 기준을 충족시키는 요소로 평가된다. 입문 단계부터 전문 육성 과정까지 아우르는 구조는 저변 확대 측면에서도 의미를 가진다.

검단/아라지부 김용식 단장은 "아이들이 운동하는 즐거움을 축구와 적극적인 신체활동을 통해 느끼면서 건강하게 성장하는 환경 조성에 가장 큰 목적을 두고 운영할 계획이다"고 각오를 전했다.

사진=인천 유나이티드 아카데미 검단/아라지부