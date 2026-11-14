'임시감독 체제'에선 경기력 떨어진 손흥민을 뺄 수가 없다

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[골닷컴] 김형중 기자 = 대한민국 축구 국가대표팀이 사우디아라비아에 충격적인 패배를 당했다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위 한국은 55위 사우디에 3골이나 실점하며 무릎 꿇었다.

로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 한국은 13일 오후 11시 30분 카타르 도하에 위치한 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디와 친선경기에서 3-2로 패했다. 전반 추가시간 선제골을 내준 한국은 후반 초반 오현규의 동점골로 균형을 맞췄지만 후반 11분과 14분 연거푸 실점하며 두 골 차 리드를 당했다. 교체로 들어간 이재성이 후반 23분 추격골에 성공했지만 한 골 차를 따라가는 데에는 실패했다.

사우디 상대 21년 만의 패배였다. 2005년 이후 사우디를 만나 한 번도 지지 않던 대표팀은 이날 패배로 무패행진이 끊겼다. 1990년대까지 아시아 맹주로 군림하던 사우디는 2000년대 들어오며 아시아에서도 그저그런 중위권 팀으로 떨어졌다. 그런 사우디를 상대로 시종일관 끌려가다 결국 패하고 말았다.

더욱 충격적인 것은 42년 만에 사우디에 3골 이상을 내줬다는 사실이다. 한국은 1984년 4-5로 패한 이래로 사우디를 상대로 한 경기 3골 차 이상을 허용한 적이 없다. 그러나 이날 수비진이 와르르 무너지면서 굴욕적인 모습을 보여줬다.

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주장 완장을 차고 나온 손흥민의 경기력에 대한 비판도 끊이질 않는다. 4-4-2 포메이션에서 오현규와 투톱으로 선발 출전한 손흥민은 모레노 감독의 신임 속에 풀타임을 뛰었다. 이번 11월 소집 명단 발표 때 모레노 감독은 어수선한 팀 분위기 속에서도 "우리 팀 주장은 손흥민"이라며 굳건한 신뢰를 보낸 바 있다. 그러나 손흥민은 최근 뚜렷해진 기량 저하로 그 신임에 보답하지 못했다.

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전반 20분 페널티 박스 안에서 황희찬의 패스를 받은 손흥민은 왼발 슈팅으로 연결했다. 그러나 정확히 컨택트가 되지 않으며 골대를 빗나갔다. 후반 21분에는 상대 골키퍼 패스가 자신의 발 앞에 떨어지자 페널티 스팟보다 더 좋은 위치에 있었음에도 불구하고 노마크 슈팅이 골대 위로 넘어갔다. 완벽한 찬스였지만 영점이 맞춰지지 않으며 허무하게 기회를 날리고 말았다.

최전방 공격수로 90분을 뛰었지만 슈팅은 이 두 번이 전부였다. 패스도 총 31번을 시도해 24번을 동료에게 보내며 77%의 성공률을 보였다. 이마저도 상대 진영에서는 74%로 떨어진다. 드리블 시도는 5번을 했지만 2번만 성공했다. 소유권을 잃은 횟수는 15번이나 된다. 전체적으로 좋지 않은 경기력이었다. 특히 볼 터치가 길어 볼을 빼앗기는 장면이 많이 나왔고, 방향 전환의 속도나 대체적인 경기 템포가 전성기에 비해 확연히 떨어진 모습이었다.

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이 한 경기만의 문제가 아니다. 지난 3월 유럽 원정 A매치와 북중미 월드컵, 그리고 9, 10월 A매치 때에도 특유의 자신있는 돌파와 상대 타이밍을 뺏는 드리블 등이 나오지 못했다.

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그러나 모레노 감독은 손흥민을 교체하지 않고 나머지 6명의 선수만 교체했다. 이날 경기는 친선경기로 양 팀이 사전에 11명까지 교체할 수 있도록 합의했다. 손흥민의 폼이 좋지 않은 상황에서 다른 공격 자원이 들어갔으면 어땠을까라는 아쉬움이 남는다.

경기 후 모레노 감독은 "손흥민은 주장이고, 중요한 역할을 맡고 있는 선수다. 중요한 득점 기회도 만들어내기도 했다. 손흥민이 있어야 한다고 판단했다"라고 말했다. 하지만 많은 팬들은 그의 말이 100% 이해가 되진 않는다는 반응이다.

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모레노 감독의 현재 입지를 고려하면 이해도 된다. 임시감독 신분으로 이달 27일까지 계약된 입장에서 한 방이 기대되는 에이스를 빼기란 쉽지 않다. 괜히 교체했다가 손흥민 대신 들어간 선수가 결정적인 찬스를 놓치기라도 한다면, 그 비난을 온전히 받아야 한다. 친선경기라도 한 경기, 한 경기 성적이 정식 감독으로의 전환에 큰 영향을 미치기 때문에 장기적인 목표와 전략을 수립할 것을 기대하긴 어렵다. 불편한 진실이다.

결국 손흥민의 에이징커브와 모레노 감독의 불안한 입지가 동시에 맞물리며, 한국 축구의 분위기 반전도 애를 먹고 있다.