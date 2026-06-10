'일취월장' 사이드백 김대환 "화성 잘 나가는 이유? 감독님과 선수들 다 같이 하려고 해"

[골닷컴, 화성] 김형중 기자 = 올 시즌 일취월장한 경기력을 보이고 있는 화성FC의 미드필더 김대환이 팀이 잘 나가는 이유로 선수단 전체가 같이 하려는 모습이라고 전했다.





화성은 지난 6일 수원삼성과 K리그2 15라운드 홈 경기에서 1-2로 역전패 당했다. 전반 42분 장민준의 선제골로 앞서갔지만 후반 22분 강현묵에게 동점골을, 후반 추가시간 일류첸코에게 역전골을 내주며 패하고 말핬다. 이로써 최근 8경기 무패행진(6승 2무)을 달리던 화성은 제동이 걸리며 전반기를 5위로 마무리했다.





프로 2년 차 팀이지만 올 시즌 화성은 돌풍을 일으키고 있다. 선수들 이름값이나 경험이 다른 상위권 팀에 미치진 못하지만 차두리 감독이 자신만의 색깔을 잘 입혔다는 평가다. 화성은 빠른 공수 전환과 적극적인 플레이로 다이나믹한 축구를 선보이고 있다.





김대환은 이날도 선발 출전해 측면에서 에너지를 내뿜었다. 그는 오른쪽 사이드에서 90분 내내 쉴 틈 없이 뛰며 공격과 수비에 모두 일조했다. 그는 차두리 감독의 빠른 공수전환의 핵심 선수로 역습 시에는 빠른 연결, 수비 시에는 단단한 모습으로 팀의 측면을 지켰다.





2023년 제주SK에서 프로에 데뷔한 김대환은 첫해 20경기에 나섰다. 하지만 22세 자원으로서 선발 출전해 1~20분만 뛰고 교체아웃 되기 일쑤였다. 2024년 K3리그에 있던 화성으로 이적했고 이듬해 팀의 프로화와 함께 K리그 무대에 복귀했다. 지난 시즌 30경기 나서며 가능성을 입증한 그는 올 시즌 15경기 모두 선발 출전하며 팀에 없어서는 안 될 존재로 거듭났다. 그야말로 일취월장 성장이다.





경기 후 믹스트존에서 만난 김대환은 "경기장 안에서 봤을 때 이길 줄 알았는데 패해서 아쉽다"라고 소감을 전했다. 이어 화성이 잘 나가는 이유로 "감독님이 선수들에게 요구하시는 것과 팀에 요구하시는 것이 모두 잘 나오고 있다. 훈련 때부터 나오는 게 경기에서도 잘 나타난다"라고 설명했다.





또 "선수들이 다 같이 하려고 하는 축구를 한다. 순위표 보면 결과가 잘 따라오고 있는 거 같은데 이제 절반 지났다. 후반기에도 잘 준비해서 더 높이 올라가겠다"라고 전했다.





현재 화성에는 김대환의 동생 김범환도 소속되어 있다. 그는 "동생과 한 팀에서 뛰는 게 평소 꿈이었다. 어릴 때부터 형제가 정말 친했다. 서로 축구에 대한 이야기를 해주면 진지하게 들으며 큰 도움이 되고 있다"라고 말했다.





마지막으로 "시즌 초 선수들과 얘기하며 플레이오프에 나가 더 높은 곳으로 가자고 했다. 지금 순위를 잘 유지하고 있는데 후반기에도 잘 준비해서 더 즐거운 축구로 높이 올라가겠다. 개인적으로도 공격포인트를 지난 시즌보다 더 하고 있는데 팬들께 에너지와 투지 넘치는 축구를 보여드리고 싶다"라며 목표를 이야기했다.