일본 우승 도전 적신호! '간판 공격수' 미토마, 월드컵 한 달 앞두고 햄스트링 부상…"상태 좋아 보이지 않는다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 일본 국가대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 우승 도전에 적신호가 켜졌다. '간판 공격수' 미토마 카오루(28·브라이턴 앤 호브 앨비언)이 왼쪽 햄스트링 부상으로 전열에서 이탈했다.

브라이턴은 9일(이하 한국시간) 영국 브라이턴 앤 호브의 아메리칸 익스프레스 스타디움에서 열린 울버햄튼 원더러스와 2025/26 프리미어리그(PL) 36라운드 홈 경기에서 잭 힌셜우드, 루이스 덩크, 얀쿠바 민테의 연속골을 앞세워 3-0으로 승리했다. 이날 승리로 브라이턴은 7위(14승 11무 11패·승점 53)에 올라섰다.

그러나 완승에도 불구하고 미토마의 부상으로 마냥 웃을 수는 없었다. 이날 미토마는 후반 중반 왼쪽 햄스트링 통증을 호소하며 쓰러졌고, 결국 조엘 펠트만과 교체됐다. 다음 시즌 유럽 대항전 진출 경쟁이 한창인 시점에서 뼈아픈 전력 누수다.

10일 미국 매체 '디 애슬레틱' 앤디 네일러 기자의 보도에 따르면 파비안 휘르첼러(33) 브라이턴 감독은 경기 후 기자회견을 통해 "진단을 기다려 봐야 한다. 상태가 좋아 보이지는 않지만 긍정적으로 바라보고 있다. 확실히 햄스트링 문제"라고 밝혔다.

2026 월드컵을 한 달 앞둔 일본에도 비상이 걸렸다. 미토마는 2021년 A매치 데뷔 후 통산 31경기 9골 8도움을 기록하며 주축으로 활약해 왔고, 지난달 잉글랜드전(1-0 승리)에서는 결승골을 폭발하며 일약 스타덤에 올랐다. 2026 월드컵 우승을 천명한 일본에 없어서는 안 될 핵심 자원이다.

모리야스 하지메 일본 감독으로서도 고민이 깊어질 수밖에 없는 상황이다. 이미 엔도 와타루(리버풀)와 미나미노 타쿠미(AS 모나코)가 시즌 아웃 진단을 받았고, 최근에는 스즈키 유이토(SC 프라이부르크)가 오른쪽 어깨뼈 골절로 수술대에 올랐다. 모리야스는 오는 15일 최종 명단을 발표할 예정이다.