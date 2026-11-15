"일본, 반드시 세계 정상에 설 수 있다" 브라질 꺾은 모리야스 '호언장담'…뜨거운 눈물까지 흘렸다

[골닷컴] 배웅기 기자 = "일본 국가대표팀은 미래에 반드시 세계 정상에 설 수 있다."

모리야스 하지메(58) 일본 감독의 호언장담이다.

일본은 지난 14일(이하 한국시간) 싱가포르 칼랑의 싱가포르 국립 경기장에서 열린 브라질과 '미즈호 블루 챌린지 - 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에서 쿠보 타케후사(레알 소시에다드), 나카무라 케이토(올랭피크 리옹), 사카모토 타츠히로(코번트리 시티)의 연속골에 힘입어 3-2로 승리했다.

앞서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 브라질에 1-2로 패한 일본은 5개월 만의 리벤지 매치에서 승리를 거두며 설욕에 성공했다.

일본은 전반 15분과 19분 각각 쿠보와 나카무라의 득점으로 앞서 나갔지만, 전반 33분과 후반 30분 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)에게 멀티골을 내주며 동점을 허용했다. 이후 후반 추가시간 사카모토가 극적인 결승골을 터뜨리며 브라질을 상대로 통산 두 번째 승리를 챙겼다.

일본 매체 '스포니치 아넥스'의 같은 날 보도에 따르면 모리야스는 경기 후 인터뷰를 통해 "모두 자신감과 용기를 갖고 도전하면서도 버텨야 할 때는 잘 버텨 줬다. 미래의 FIFA 월드컵에서 일본은 반드시 세계 정상에 설 수 있다"고 전하며 눈물을 흘렸다.

이번 승리로 모리야스는 브라질전 통산 4경기 2승 2패를 기록했다. 그는 "경기 내용 면에서는 첫 번째 경기보다 두 번째 경기가, 두 번째 경기보다 세 번째 경기가, 세 번째 경기보다 이번 경기가 더 좋았다"고 자평했다.

모리야스는 오는 17일 같은 장소에서 치러지는 파라과이와 미즈호 블루 챌린지 - 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르를 끝으로 지휘봉을 내려놓는다. 2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디아라비아 아시안컵이 연기되면서 계약 만료 역시 앞당겨졌다. 오이와 고 일본 U-23 대표팀 감독이 내년 3월 사령탑으로 부임할 예정이다.

파라과이전에 임하는 각오를 묻자 모리야스는 "목표는 승리와 성장이다. 지금까지와 마찬가지로 최선을 다하고 싶다"고 힘주어 말했다. 일본 사령탑으로서 114번째 경기이자 고별전을 앞둔 그가 유종의 미를 거두고 떠날 수 있을지 지켜볼 일이다.