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[골닷컴] 반진혁 기자 = 지안니 인판티노 회장이 불안한 걸까?

국제축구연맹(FIFA) 인판티노 회장은 20일 개인 채널을 통해 “FIFA 회장 선거는 축구의 민주적 가치를 기념하는 자리다. 모든 후보자들에게 행운을 빈다”고 적었다.

이어 “이번 선거 운동이 축구의 발전을 위한 긍정적인 아이디어로 가득 차고, 우리가 지향하는 명예와 존중 그리고 페어플레이 정신에 입각하길 바란다”고 희망했다.

FIFA 회장 선거는 오는 2027년 3월 18일 모로코 라바트에서 열리는 총회에서 치러질 예정이다.

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이번 선거에 현재 회장직을 수행하고 있는 인판티노를 비롯해 타시마 코조, 필리프 디알로가 도전장을 내밀었다.

후보 3명에 대해 FIFA 검토위원회의 자격 및 청렴성 심사가 이뤄지며 통과한다면 최종 후보 자격을 얻어 내년 3월 선거에 나설 수 있다.

타시마 코조는 일본축구협회장을 역임했다. 일본 최초로 FIFA 회장 선거에 도전한다.

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필리프 디알로는 현재 프랑스축구협회장이다. 유럽축구연맹(UEFA)의 적극적인 지지를 얻어 FIFA 회장에 도전한다.

인판티노 회장은 불안함을 감추지 못하는 분위기인데 이유가 있다.

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인판티노 회장은 지난 2016년 제프 블라터의 뒤를 이어 FIFA 수장 자격을 얻었다. 당시 임기를 최대 3회 제한이라는 규정 도입을 주도했다.

하지만, FIFA 평의회는 2022년 인판티노 회장의 첫 임기인 2016년부터 2019년까지를 임기 제한 계산에서 제외한 것이다.

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인판티노 회장이 전임자가 임기를 모두 채우지 못한 상황에서 부임했기에 정식 임기로 계산하지 않는다고 주장한 것이다.

미겔 마두로 전 FIFA 거버넌스위원장은 11월 초 정관상 인판티노 회장이 4선에 나설 수 없다고 주장했다.

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시민단체 페어스퀘어 역시 “FIFA는 인판티노 회장의 출마 자격 여부를 판단하라”고 촉구하기도 했다.

한편, 아스널 감독 출신 아르센 벵거도 주변 출마 권유로 회장직에 도전하겠다는 뜻을 보였지만, 결국 불출마를 선택했다. 현재는 FIFA의 세계 축구 개발 책임자다.

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사진=게티이미지