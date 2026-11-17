공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

[골닷컴] 김형중 기자 = 일본에 충격패를 당하며 자존심을 구긴 브라질이 애꿎은 싱가포르에 화풀이를 했다.

브라질은 17일 오후 7시(한국시간) 싱가포르에 위치한 스타디움 오브 싱가포르에서 열린 싱가포르와 미즈호 블루 챌린지 더 칼랑 풋볼 시리즈 친선경기에서 7-0으로 승리했다. 비니시우스가 해트트릭을 기록했고, 엔드릭과 에스테방, 하양이 득점포를 쏘아 올렸다.

경기 초반부터 브라질이 주도했다. 전반 9분 왼발로 첫 골을 뽑아낸 비니시우스가 전반 15분 엔드릭의 패스를 받아 추가골에 성공했다. 이어 21분에는 오른쪽에서 올라온 크로스를 오른발로 가볍게 밀어 넣으며 점수 차를 벌렸다. 단 12분 만에 해트트릭을 기록했다.

브라질의 매서운 공격력은 멈출 줄 몰랐다. 전반 31분 엔드릭이 페널티 박스 바깥에서 왼발로 때린 슈팅이 골문을 갈랐다. 그렇게 브라질은 점수 차 4-0으로 크게 앞선 채 전반을 마쳤다.

광고 광고

후반 들어서도 브라질이 맹공을 퍼부었다. 후반 6분 에스테반과 후반 20분 하양, 그리고 후반 29분 상대 자책골까지 묶어 7-0 대승을 거뒀다.

관련 주제

지난 14일 일본에 2-3 충격패를 당한 브라질은 이날 경기에선 다른 모습을 보였다. 브라질은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 6위이고, 싱가포르는 149위인 만큼 워낙에 객관적인 전력 차가 컸지만 일방적인 경기였다. 볼 점유율은 61대 39로 앞섰고, 슈팅 숫자도 22대 10으로 두 배 이상 벌어졌다. 유효슈팅도 브라질은 11개인 반면, 싱가포르는 1개에 불과했다.

일본전 패배 후 안첼로티 감독이 물러나야 한다는 여론이 형성됐던 브라질은 이날 승리로 한숨 돌리게 됐다.

광고

[이미지3]

한편, 이날 경기 싱가포르의 선발 명단에는 한국계 선수 송의영이 있었다. 2012년 처음 싱가포르 홈 유나이티드에 입단한 뒤 2021년 귀화해 싱가포르 국가대표가 된 송의영은 13일 열린 파라과이전에서 득점을 기록하기도 했다. 이날은 브라질을 상대로 71분을 뛰며 슈팅 1회를 기록했다.