'이탈리아 격침' 안정환 골든골, '월드컵 아이코닉 모먼트 TOP 100' 40위 등극

[골닷컴] 김형중 기자 = 이탈리아를 무너뜨린 안정환의 골든골이 월드컵 역사의 한 페이지를 장식했다.





글로벌 축구 미디어 '골닷컴'은 1일 '월드컵 아이코닉 모먼트 TOP 100'을 발표했다. 1930년 태동한 월드컵 1회 대회부터 96년 간 가장 기억에 남는 순간을 순위로 메겼다.





2002년 한일 월드컵 16강 이탈리아전에서 나온 대한민국 공격수 안정환의 골든골이 40위에 당당히 이름을 올렸다.





2002년 6월 18일, 대전월드컵경기장. D조 1위로 16강 토너먼트에 진출한 한국은 전통의 강호 이탈리아를 만났다. 시작부터 팽팽한 긴장감이 흐른 경기는 치열한 공방이 이어졌다. 한국은 전반 초반 안정환이 페널티킥을 실축했고, 18분 만에 크리스티안 비에리에게 헤더 골을 헌납하며 끌려갔다. 거스 히딩크 감독은 후반전 공격 숫자를 늘리며 승부를 걸었고 결국 후반 43분 설기현의 동점골로 경기를 연장으로 끌고갔다.





연장전에서 프란세스코 토티가 퇴장을 당하며 한국이 수적 우위를 점했지만 승부가 쉽게 나지 않았다. 연장 후반도 종료시간에 가까워질 무렵 한국의 영웅이 나타났다. 연장 후반 12분 이영표가 왼쪽에서 크로스를 올렸고, 장신의 이탈리아 수비진 사이에 있던 안정환이 공중에 솟아 올랐다. 그는 세계 최고의 수비수로 이름을 날리던 파올로 말디니를 제치며 머리에 맞혔고, 그의 머리를 떠난 볼은 잔루이지 부폰 골키퍼의 손을 피해 골망을 갈랐다.





골든골 규정이 적용되던 시기였기에 안정환의 득점은 곧 경기 종료를 의미했다. 세계 축구계의 변방이었던 한국의 월드컵 4강 신화를 향한 토너먼트에서의 발걸음이 시작되는 순간이었다.





이 골은 단순한 결승골이 아니었다. 당시 이탈리아는 월드컵을 3번이나 제패했던 강호였고, 한국은 이 대회에서 첫승을 거두며 16강에 처음 올라온 약체였다. 더구나 지금보다 국제 무대에서의 위상이 한참 아래였다. 그런 한국이 이탈리아를 꺾었다는 사실만으로도 충분히 세계 축구사에 길이 남을 명장면이었다.





지금도 한국 축구 역사상 가장 극적이고 상징적인 순간으로 회자된다. 당시 전국을 뒤덮었던 붉은 물결, 거리마다 가득했던 응원 열기, 그리고 이탈리아를 꺾었다는 믿기 어려운 현실에 기쁨의 눈물을 흘렸던 수많은 팬들의 모습은 그 세대 한국인들에게 평생 잊지 못할 기억으로 남아 있다.





훗날 안정환은 경기 초반 페널티킥을 놓치고 거의 울면서 117분의 혈투를 소화했다고 밝힌 바 있다. 또한 그렇게 마음의 짐을 안고 뛰던 안정환에게 끝까지 신뢰를 보내며 교체하지 않았던 히딩크 감독의 뚝심도 높이 평가되었다.





'골닷컴'의 이번 선정은 20년이 훌쩍 지난 지금도 전 세계 축구 팬들의 기억 속에 살아 숨쉬고 있음을 다시 한번 증명한다. '월드컵 아이코닉 모먼트 100'의 1위는 1986년 멕시코 대회 8강전에서 나온 마라도나의 신의 손, 2위는 2022년 카타르 대회에서 메시의 첫 우승, 3위는 2006년 독일 대회 결승에서 발생한 지단의 박치기 사건이다. 세계 축구사의 굵직한 장면들과 어깨를 나란히 한 안정환의 골든골은 한국 축구가 세계 무대에서 만들어낸 가장 빛나는 순간으로 여전히 기억되고 있다.