이제 韓 축구는 이강인이 이끈다! 데뷔전 환상 데뷔골에 西 매체 극찬 "마케팅 효과는 덤…축구도 정말 잘해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = "축구도 잘하고, 유니폼도 잘 판다."

스페인 매체 '마르카'가 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 활약을 두고 내린 간단명료한 평가다.

아틀레티코는 20일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 말라가와 2026/27 라리가 1라운드 홈 경기에서 이강인과 알렉스 바에나의 연속골에 힘입어 2-0으로 이겼다.

이날 대기 명단에 이름을 올린 이강인은 0-0으로 팽팽한 균형이 유지되던 후반 12분 카를로스 마르틴 대신 투입되며 데뷔전을 치렀다. 이후 13분 만인 후반 25분 아크 부근에서 시도한 왼발 중거리 슈팅이 득점으로 연결되며 데뷔골을 신고했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 1골을 비롯해 패스 성공률 93%(13/14), 볼 터치 23회, 지상 경합 성공 4회, 슈팅 3회(유효 슈팅 1회), 태클 3회, 공격 지역 패스 2회, 기회 창출 1회 등을 기록했다. 경기 후에는 최우수 선수(MVP)로도 선정됐다.

이강인은 지난달 말 앙투안 그리즈만(올랜도 시티 SC)의 후계자라는 수식어와 함께 등번호 7번을 물려받으며 아틀레티코에 입단했다. 당시 스페인에서는 이강인에게 등번호 7번을 배정한 아틀레티코의 선택을 두고 비판이 제기되기도 했다. 그리즈만이 아틀레티코 통산 501경기 212골 101도움을 올린 '레전드'인 만큼, 다소 성급했다는 주장이다.

다만 이강인은 불과 13분 만에 자신을 둘러싼 의구심을 말끔히 지워버렸다. 마르카는 20일 "아틀레티코의 이강인 영입은 축구보다 마케팅 측면에서 더 가치가 크다는 이야기가 있었지만, 그는 의구심을 날려버리겠다는 듯 경기장에 들어섰다. 이강인은 넘치는 자신감을 보였고, 볼이 어디에 있든 소유하고자 했다"고 조명했다.

매체는 이어 "이강인은 세 번째 슈팅 만에 득점을 터뜨렸다. 박스 외곽에서 볼을 잡은 뒤 안쪽으로 몰고 들어가 시도한 슈팅이 골문 구석을 강타했다. 그렇다. 이강인은 축구도 잘하고, 유니폼도 잘 판다"고 극찬했다.

디에고 시메오네 아틀레티코 감독 역시 이강인의 활약을 긍정적으로 평가했다. 시메오네는 경기 후 인터뷰에서 "말라가가 잘 대비한 만큼 어려운 경기였지만, 두 차례의 환상적인 득점으로 승리할 수 있었다"고 돌아봤다.

이강인은 "첫 경기가 매우 중요하다는 점을 알고 있었다. 모두가 훌륭한 경기력을 보였다"며 "경기 감각이 아직 부족하지만, 노력하면서 팀으로나 개인적으로 발전해 나갈 수 있도록 하겠다"고 힘주어 말했다.