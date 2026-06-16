이제 이강인 안 부럽다! 월드컵 못 간 '19세' 日 특급 유망주, 빅 리그 입성 임박…"이적료 70억"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 일본 축구가 궤도에 올랐다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단에 아쉽게 승선하지 못한 사토 류노스케(19·도쿄)가 빅 리그에 입성한다.

일본 매체 '스포니치 아넥스'는 15일(한국시간) "사토의 발렌시아 이적 가능성이 제기됐다. 제안이 이미 이뤄진 상황"이라며 "이적료는 400만 유로(약 70억 원) 이상"이라고 보도했다.

2006년생의 사토는 2023년 16세의 어린 나이에 프로 데뷔하며 주목받았다. 지난해에는 파지아노 오카야마로 임대 이적해 28경기 6골 2도움을 올렸고, 도쿄 복귀 후 추춘제 전환을 앞두고 반년간 진행된 2026 J1 백년구상 리그(동부)에서는 19경기 6골 1도움을 기록하며 베스트 11에도 선정됐다.

일본 국가대표팀 역대 최연소 출전 기록을 보유하고 있기도 하다. 사토는 지난해 6월 인도네시아와 2026 월드컵 아시아 3차 예선 C조 10차전(6-0 승리)에서 교체 출전해 18세 237일의 나이에 A매치 데뷔전을 치렀고, 통산 5경기에 출전했다. 지난해에는 일본의 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 우승을 견인했다.

2026 월드컵 최종 명단에는 승선하지 못했지만, 올여름 빅 리그 입성으로 아쉬움을 달랠 수 있게 됐다. 매체에 따르면 사토는 페예노르트 로테르담의 제안을 받기도 했지만, 고심 끝에 자신의 플레이 스타일과 잘 맞을 것으로 판단해 발렌시아 이적을 택했다.

매체는 "사토의 꿈인 유럽 무대 진출이 초읽기에 들어갔다"며 "발렌시아와 협상이 순조롭게 진행될 경우 스페인 현지에서 메디컬 테스트를 거쳐 계약을 체결할 전망"이라고 설명했다.