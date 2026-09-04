“이제는 몸이…” 현역 은퇴 암시한 韓 국가대표 출신 공격수 지동원 “아쉽긴 한데 결국엔 내려놔야 할 상황”

국가대표 출신 공격수 지동원(35·무소속)이 현역 은퇴를 암시했다.

지동원은 1일 유튜브 채널 캡틴 파추호에 출연해 박주호와 진지하게 대화를 나누면서 현역 은퇴를 고민하고 있다고 밝혔다. 그는 “내가 뭘 잘할지 모르고, 그래서 (은퇴한다면) 뭘 어떻게 해야할지 생각이 많다”고 말했다.

박주호가 지금 은퇴 기로에 서 있는 상황에서 후회스러운지 아니면 할 만큼 쏟았는지 묻자 “그냥 아쉽다”고 답한 지동원은 “아무리 생각해 봐도 6개월을 더 하고 그만두나, 1년을 더 하고 그만하나 아쉬운 건 똑같을 것 같다”고 솔직한 심정을 고백했다.

지동원은 이어 “그냥 아쉽다. 그런데 내가 축구를 질릴 만큼 했다고 해서 그만두는 상황은 아니다. 축구가 싫어서 은퇴하는 것도 아니”라며 “이제는 몸이 프로 무대에서 (안 따라주고)…, 프로 무대에서 가치가 떨어지기 때문에 그만두는 것”이라고 설명했다.

계속해서 “아쉽긴 한데 결국에는 내려놔야 할 상황이라고 이제 생각은 하고 있다”는 지동원은 박주호가 ‘보루시아 도르트문트(독일) 초청 매치 이런 거 하면 항상 사람들이 동원이 언제 은퇴하냐고 물어본다’는 말에 “조만간”이라고 했다.

은퇴 후 계획과 관련된 주제로 넘어가자 지동원은 “딱히 뭔가를 해보고 싶다는 생각은 아직 없다. 근데 여러 가지 다양한 경험을 해보고 싶다”며 해설위원, 방송인, 지도자 등 여러 가지 진로를 염두에 두고 있다고 언급했다.

지동원은 지난 2010년 전남 드래곤즈에서 프로 데뷔한 후 선덜랜드(잉글랜드), 아우크스부르크 보루시아 도르트문트, 다름슈타트, 마인츠, 아인트라흐트 브라운슈바이크(이상 독일), FC서울, 수원FC, 매카서(호주) 등에서 커리어를 이어왔다. 현재는 속한 팀이 없다.

국가대표로도 오랜 시간 활약했다. 지난 2010년 데뷔전을 치른 이래 A매치 통산 55경기(11골)에 출전했다. 이 기간 2011 카타르 아시안컵과 2014 브라질 월드컵, 2019 UAE(아랍에미리트) 아시안컵에 참가했다. 또 2012 런던 올림픽 당시 동메달을 목에 걸기도 했다.