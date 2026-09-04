이적하자마자 ‘좋은 이야기 많이 해준’ 조규성과 찰칵…미트윌란 유니폼 입은 홍현석, 곧바로 팀 훈련 소화

조규성(28)과 한솥밥을 먹게 된 홍현석(27·이상 미트윌란)이 곧바로 팀 훈련을 소화하면서 출전 준비에 들어갔다.

4일(한국시간) 미트윌란이 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 공개한 사진 속에서 이적시장 마지막 날 새롭게 합류한 홍현석과 다비드 마르티네스가 팀 훈련에 참가한 모습이 포착됐다. 이어 홍현석과 조규성이 나란히 사복을 입고 앉아 있는 모습도 공개됐다.

앞서 홍현석은 지난 3일 마인츠를 떠나 미트윌란으로 1년 임대 이적했다. 현지 보도를 종합하면 완전 이적 옵션이 포함됐다. 등번호 20번이다. 이로써 홍현석은 조규성과 이한범에 이어 한국 선수로는 역대 세 번째로 미트윌란 유니폼을 입었다.

크리스티안 바크 닐센 스포츠 디렉터는 “홍현석은 풍부한 국제 경험을 가지고 있다”며 “그라운드에서 여러 공격 포지션을 소화할 수 있다. 활동량이 많고 기술적으로도 뛰어나다. 팀에 강렬함과 창의성을 모두 더해줄 수 있는 선수”라고 기대했다.

그러면서 “동시에 홍현석은 겸손하고 성실하게 노력하는 선수다. 이는 우리가 매우 중요하게 생각하는 자질”이라며 “조규성과 이한범을 통해서도 그가 팀의 가치관에 부합하는 훌륭한 인성을 가졌다는 걸 알게 됐다. 팀에 큰 보탬이 될 수 있다고 믿으며, 이번에 데려올 수 있어 매우 기쁘다”고 강조했다.

홍현석은 “미트윌란은 빅 팀이며, 오랫동안 저를 지켜봤다는 것을 알고 있다. 또 조규성과 이한범으로부터 팀에 대해 좋은 이야기를 많이 들었다. 그래서 이번 이적이 제게 올바른 선택이라고 확신한다”고 입단 소감을 밝혔다.

이어 “덴마크 수페르리가(1부)에는 훌륭한 팀들이 많다. 저는 하지만 우리 팀이 좋은 성과를 거둘 수 있을 거라고 믿는다”며 “무엇보다도, 저는 우승을 차지하고 싶다. 지난 시즌에 팀이 우승하지 못했기 때문에, 이번 시즌에는 반드시 우승을 목표로 삼아야 한다. 개인적으로도 매우 큰 의미가 있다”고 다짐을 덧붙였다.

미트윌란에 입단한 홍현석은 곧장 3일 덴마크 리스코프의 베일비 스타디움로 이동해 미트윌란과 오르후스 짐나스티크포레닝와 2026~2027시즌 덴마크 수페르리가 6라운드를 직관했다. 그리고 이튿날 팀 훈련에 참가하면서 출전 준비에 돌입했다.

홍현석은 2선과 3선 모두 소화 가능한 미드필더로, 왕성한 활동량과 뛰어난 축구 지능, 정교한 패싱력이 장점으로 꼽힌다. 2018년 울산 현대(현 울산 HD)에 입단하자마자 운터하힝과 유니오즈 등으로 임대를 떠나 유럽 무대에 진출한 그는 2020년 LASK로 이적했다가 헨트를 거쳐 2024년 마인츠 유니폼을 입었다.