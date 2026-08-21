'이적생에게 주전 밀렸다고?' Oh 이제 경쟁 시작이다! 유로파리그 PO 시즌 1호 득점포 쾅!

[골닷컴] 김형중 기자 = 국가대표 공격수 오현규가 시즌 마수걸이 골을 터트렸다. 포지션 경쟁자와 주전 경쟁에서 탄력을 받게 됐다.





오현규의 소속팀 튀르키예 수페르리가의 베식타시JK는 21일(한국시간) 튀르키예 이스탄불에 위치한 튀르파시 스타디움에서 열린 카우노 잘기리스와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 플레이오프 1차전에서 3-0으로 승리했다. 오현규는 전반 6분 만에 헤더 선제골을 기록한 뒤, 후반 11분에는 페널티킥을 유도하는 등 맹활약했다.





경기 초반부터 오현규가 날아올랐다. 전반 6분 코너킥 상황에서 헤더로 올 시즌 첫 득점포를 신고했다. 센스가 돋보이는 골이었다. 오현규는 리드반 일마즈의 코너킥이 다소 짧게 올라오자 머리로 가볍게 방향을 바꿔 골키퍼가 손쓸 수 없는 헤더 골을 터트렸다.





오현규의 이른 선제골로 기세가 오른 베식타시는 전반 11분 만에 다시 한 골을 추가했다. 일마즈가 왼쪽에서 올린 크로스를 공격에 가담했던 센터백 아미르 무리요가 오른발로 차 넣어 두 골 리드를 잡았다.





오현규는 후반 11분 페널티킥을 얻어냈다. 일마즈의 왼발 크로스를 페널티 박스 안에서 잡아 수비수와 몸싸움 경합을 했고 흐른 볼을 잡으려다 수비수의 발에 차여 넘어졌다. 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했고 오르쿤 쾨크취가 오른쪽 상단으로 정확하게 차 넣으며 스코어를 벌렸다. 오현규는 후반 16분 두산 블라호비치와 교체되며 경기장을 빠져나갔다.





결국 베식타시는 오현규의 활약 덕분에 3-0 승리를 거뒀고 유로파리그 본선 진출에 유리한 고지를 점했다.





올 시즌 6경기 만에 나온 오현규의 득점이었다. 유로파리그 2차 예선 2경기와 3차 예선 2경기, 그리고 리그 개막전에서 모두 출전했지만 득점을 신고하지 못했다. 그 사이 스트라이커 포지션 경쟁자로 경험이 풍부한 세르비아 출신 블라호비치가 합류했다. 좋지 않은 기류가 흐르던 가운데 오현규가 스스로 어려움을 타개하는 득점포에 성공했다.





축구 통계 사이트 '풋몹'은 오현규에게 평점 8.0을 부여했다. 어시스트 2개를 기록한 일마즈와 코크취 등에 이어 팀내 4번째 높은 점수였다. 베식타시 경기력이 워낙 좋아 대부분 선수들이 좋은 평가를 받았다.





기분 좋은 득점포로 컨디션을 끌어올린 오현규는 24일 오전 3시 30분 황의조가 속한 알란야스포르와 리그 2라운드 원정 경기를 치른다.



