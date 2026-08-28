"이적료 1870억" 리버풀 미쳤다! '비피셜' 英 BBC 확인, PSG서 바르콜라 영입 임박…"오른쪽 윙어까지 보강 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 리버풀의 '광폭 행보'다.

영국 매체 'BBC'는 27일(한국시간) "리버풀이 브래들리 바르콜라(23·파리 생제르맹) 영입에 근접했다. 양측의 협상은 지난 48시간 동안 진전됐고, 최종 합의가 임박했다"고 보도했다.

매체에 따르면 바르콜라의 이적료 총액은 1억 2천만 파운드(약 2천 249억 원)에 달할 것으로 예상된다. 기본 1억 파운드(약 1천 874억 원)에 옵션 2천만 파운드(약 375억 원)가 더해진 조건이다.

2002년생인 바르콜라는 지난 2021년 올랭피크 리옹 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠다. 이후 리옹에서 통산 47경기 7골 12도움을 올리며 두각을 나타냈고, 2023년 여름 파리 생제르맹(PSG)으로 적을 옮겼다.

PSG에서는 확고한 주전으로 자리 잡지는 못했지만, 1순위 교체 자원으로 활약하며 루이스 엔리케 감독의 신임을 얻었다. 특히 2024/25시즌에는 64경기에 나서 21골 21도움을 기록하며 PSG의 4관왕에 큰 힘을 보탰다.

다만 흐비차 크바라츠헬리아가 보다 뛰어난 기량을 보이면서 주전 경쟁에 어려움을 겪었고, 결국 올여름 새로운 도전을 결단했다. 마침 대대적인 공격진 개편에 착수한 리버풀의 레이더에 포착됐고, 최근 며칠 사이 이적이 급물살을 탔다.

이는 코디 각포(리버풀)의 거취에도 영향을 미칠 전망이다. 복수의 현지 매체에 의하면 각포는 올여름 이적시장 막바지 공격진 보강을 추진하고 있는 맨체스터 시티, 토트넘 홋스퍼 등의 관심을 받고 있다. 리버풀 역시 바르콜라 영입이 이뤄질 경우 각포의 이적을 허용할 방침이다.

바르콜라 영입이 사실상 마무리 단계에 접어든 리버풀은 올여름 이적시장 마감 전 오른쪽 윙어까지 보강하고자 한다. BBC는 "리버풀은 얀쿠바 민테(22·브라이턴 앤 호브 앨비언)와 이스마일라 사르(28·크리스털 팰리스) 영입을 검토하고 있다"며 "특히 민테의 경우 브라이턴에 이적료 5천만 파운드(약 938억 원)와 6천만 파운드(약 1천 125억 원)의 제안을 두 차례 건넸지만 모두 거절당했다"고 전했다.