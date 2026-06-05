"이적료 1650억" 맨체스터 유나이티드 미쳤다! 포르투갈 특급 유망주 영입 속도…美 디 애슬레틱 "잠재적 논의 진행해"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 맨체스터 유나이티드가 포르투갈 '특급 유망주' 마테우스 페르난데스(21·웨스트햄 유나이티드) 영입에 속도를 낼 전망이다.

글로벌 매체 '디 애슬레틱'은 5일(한국시간) "웨스트햄이 페르난데스의 이적료로 8천만 파운드(약 1천 647억 원)를 책정했다"며 "구단은 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십으로 강등되면서 올여름 1억 5천만 파운드(약 3천 89억 원)에 달하는 수익을 창출해야 하는 상황이다. 지난해 여름 이적료 3천 800만 파운드(약 782억 원)에 사우샘프턴을 떠나 웨스트햄에 합류한 그는 매각 가치가 높은 선수 중 한 명"이라고 보도했다.

매체는 "맨유는 페르난데스 영입에 관심을 보이고 있으며, 이미 잠재적인 이적료와 연봉에 대한 논의를 진행했다. 맨유는 미드필더 자원으로 브루노 페르난데스, 마누엘 우가르테, 코비 마이누 등을 보유하고 있지만 이 중 우가르테의 미래는 불확실하다. 마이클 캐릭 맨유 감독은 마이누와 호흡을 맞출 미드필더를 물색하고 있다"고 전했다.

2004년생의 페르난데스는 2022년 스포르팅 CP에서 프로 데뷔했다. 이후 GD 이스토릴 프라이아 임대를 거쳐 2024년 여름 사우샘프턴에 둥지를 틀었고, 2024/25시즌 42경기 3골 6도움을 올리며 본격적으로 두각을 나타냈다. 이듬해 여름 웨스트햄으로 적을 옮겼고, 지난 시즌 39경기 5골 4도움을 뽑아냈다.

공격 포인트 생산력이 뛰어난 편은 아니지만, 중원 전 지역에서 뛸 수 있는 멀티 플레이어로 드리블과 탈압박 능력을 바탕으로 한 볼 운반이 돋보인다는 평가다. 비록 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단에 발탁되지는 못했지만, 잠재력을 인정받아 4월 A매치 데뷔전을 갖기도 했다.

이변이 없다면 올여름 맨유 유니폼을 입을 것으로 보인다. 페르난데스는 과거 포르투갈 매체 '아 볼라'와 인터뷰에서 "내 롤 모델은 브루노 페르난데스다. 그가 보여주는 선수로서 모습 때문이다. 스포르팅에서 뛸 때부터 그를 존경했고, 많은 것을 배우고자 노력했다"며 "그는 나와 같은 리그에서 뛰고 있으며 포르투갈 국가대표팀과 프리미어리그(PL)에서 풍부한 경험을 쌓았다. 의심의 여지 없이 돋보이는 선수"라고 밝힌 바 있다.