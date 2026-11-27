[골닷컴] 배웅기 기자 = 사비우(22·토트넘 홋스퍼)가 햄스트링 부상 재발로 또다시 전력에서 이탈한다.

본 매체(골닷컴) 영국 에디션은 26일(이하 한국시간) "토트넘 의료진이 또 한 번 바빠질 전망"이라며 "올여름 거액의 이적료를 기록하며 영입된 사비우가 직전 입스위치 타운전(2-0 승리)에서 부상으로 쓰러졌다"고 보도했다.

앞서 토트넘은 지난 22일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 입스위치와 2026/27 프리미어리그(PL) 11라운드 홈 경기에서 루카 윌리엄스 바넷과 도미닉 솔랑케의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다. 그러나 이날 6주 만에 복귀전을 치른 사비우가 재차 부상으로 쓰러지며 웃지 못했다.

당시 사비우는 교체 투입된 지 20여 분 만에 돌파를 시도하다 박스 안에서 주저앉았고, 유니폼으로 얼굴을 감싼 채 의료진의 부축을 받으며 그라운드를 빠져나갔다. 글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 보도에 따르면 토트넘은 사비우가 올해 안으로 복귀하지 못할 것으로 예상하고 있다.

로베르토 데 제르비 토트넘 감독 역시 실망감을 감추지 못했다. 그는 경기 후 인터뷰를 통해 "사비우는 우리에게 매우 중요한 선수다. 화가 난다"며 "이전과 같은 부위의 부상이라는 점이 최악"이라고 말했다.

올여름 8,770만 유로(약 1,283억 원)의 이적료로 맨체스터 시티를 떠나 토트넘 유니폼을 입은 사비우는 잦은 부상에 발목을 잡히며 좀처럼 꾸준한 활약을 펼치지 못하고 있다. 8월 찰턴 애슬레틱전(5-1 승리)에서 데뷔골을 터뜨리며 화려한 출발을 알렸지만 이후 6경기(372분)를 소화하는 데 그쳤다.

올 시즌 PL 10위(4승 3무 4패·승점 15)에 위치해 있는 토트넘으로서도 고민이 깊어질 전망이다. 팀은 오는 29일 선덜랜드와 일전을 시작으로 내달 풀럼, 아스널, 헐 시티, 리버풀, 본머스, 브라이턴 앤 호브 앨비언을 차례로 만나는 강행군에 돌입한다. 불행 중 다행으로 입스위치전에서 선발로 첫선을 보인 윌리엄스 바넷이 1골 1도움을 올리면서 당장은 공격수 운용에 한숨을 돌릴 수 있게 됐다.