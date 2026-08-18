"이적료 1250억·연봉 245억" 로드리, 공항 도착→바르셀로나행 직접 인정…"꿈 이뤄졌다, 목표는 UCL 우승"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 로드리(30·맨체스터 시티)가 바르셀로나 유니폼을 입는다.

스페인 매체 '스포르트'는 18일(한국시간) "바르셀로나가 며칠간의 치열한 협상 끝에 한 시대를 장식할 영입을 마무리하기 직전"이라며 로드리가 바르셀로나 이적을 마무리하기 위해 스페인 바르셀로나의 엘 프라트 공항에 도착했다고 보도했다.

복수의 현지 매체에 따르면 로드리는 바르셀로나와 오는 2030년까지 계약을 체결한다. 이적료 총액은 7천 650만 유로(약 1천 250억 원)이며, 연봉은 1천 500만 유로(약 245억 원)에 달하는 것으로 알려졌다.

공항에 나타난 로드리는 "모든 일이 해결돼 행복하다. 내게 바르셀로나에서 뛰는 것은 꿈"이라며 "다른 동료를 얼른 만나고 싶다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승을 비롯해 앞에 놓인 모든 목표를 위해 나아가겠다"고 소감을 전했다.

로드리는 18일 메디컬 테스트를 진행한 뒤 같은 날 오후 바르셀로나 입단식을 가질 예정이다. 다만 데뷔전은 다소 늦춰질 전망인데, 한지 플릭 바르셀로나 감독은 로드리가 최근 허리 부상으로 수술대에 오른 만큼 위험을 감수하지 않겠다는 입장이다.

애초 로드리는 레알 마드리드 이적이 유력했지만, 협상이 지지부진하게 이어지면서 바르셀로나행이 급물살을 탔다. 맨시티와 협상 과정에서는 이적료를 놓고 팽팽한 줄다리기가 벌어졌지만, 마침내 타협점을 찾으면서 영입이 성사됐다.

로드리는 현 시점 세계 최고의 수비형 미드필더로 꼽힌다. 지난 2019년 여름 아틀레티코 마드리드를 떠나 맨시티에 둥지를 틀었고, 통산 298경기 28골 32도움을 올리며 펩 과르디올라 감독의 황태자로 자리매김했다. 입단 후 들어 올릴 수 있는 모든 메이저 대회 우승 트로피를 손에 넣은 것은 물론, 2022/23시즌에는 5관왕 위업을 달성했다.

2024년에는 스페인 국가대표팀의 유럽축구연맹(UEFA) 유로 2024 우승을 이끌며 한 시즌 간 세계 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어지는 발롱도르의 주인공으로 빛났다. 최근 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서도 스페인의 통산 두 번째 우승에 큰 힘을 보탰고, 자국 최초로 골든볼을 수상하는 기염을 토했다.