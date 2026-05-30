“이적료 무려 1755억 규모”…‘HERE WE GO’ 이적 전문가 떴다 “바르셀로나, 알바레즈 영입 위해 첫 공식 제안 보내”

바르셀로나가 훌리안 알바레즈(26·아틀레티코 마드리드)를 영입하기 위해 공식적으로 이적 제안을 보냈다.

유럽 축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 29일(한국시간) 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “바르셀로나가 알바레즈를 영입하기 1억 유로(약 1755억 원) 규모의 첫 공식 제안을 보냈다. 추가 조건이나 선수 교환은 포함되지 않는다”고 전했다.

바르셀로나는 올여름 주포로 활약했던 로베르트 레반도프스키와 동행을 마치면서 새로운 최전방 공격수를 찾고 있다. 레반도프스키 지난 16일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “도전과 노력으로 가득했던 4년간의 여정을 마치고 이제 떠날 시간”이라고 이별을 알렸다. 이어 “처음 왔을 때부터 팬 여러분께서 보내주신 사랑을 절대 잊지 않겠다”고 덧붙였다.

구단의 명성에 걸맞게 세계적인 선수들을 위주로 후보를 추린 바르셀로나는 한지 플릭 감독이 전술적으로 이상적인 선수로 평가한 알바레즈를 최우선 영입대상으로 낙점했다. 때마침 알바레즈가 아틀레티코 마드리드를 떠나기로 마음을 굳히면서 타이밍이 맞아떨어졌다. 실제 이미 그는 구단에 이적 의사를 분명히 밝힌 것으로 전해졌다.

알바레즈가 아틀레티코 마드리드의 파격적인 재계약 제안을 뿌리치고 떠나려는 목적은 분명하다. 우승을 원하고, 또 자신의 커리어를 한 단계 더 발전시키길 원하고 있기 때문이다. 지난 2년간 트로피를 거머쥐지 못한 그는 아틀레티코 마드리드가 최근 1년 동안 퇴보하고 있다고 판단, 탈출을 결심한 것으로 전해졌다.

일각에선 알바레즈가 디에고 시메오네 감독과 관계가 악화돼 적극적으로 이적을 추진하는 것이라는 분석을 내놓고 있다. 특히 알바레즈 본인이 추구하는 플레이 스타일이 시메오네 감독의 전술과 맞지 않아 뛰는 데 불편함을 느껴 떠나기로 결정했다고 주장하고 있다.

물론 로마노 기자에 따르면 아틀레티코 마드리드는 1억 유로 규모의 공식 제안을 받아들일 의향이 없는 터라 바르셀로나가 알바레즈를 영입하는 건 쉽지 않을 전망이다. 아틀레티코 마드리드는 최소 1억 5000만 유로(약 2635억 원) 규모의 제안에만 귀를 기울일 생각이다.

아르헨티나 출신의 알바레즈는 양발잡이라는 장점과 뛰어난 오프 더 볼 움직임, 넓은 활동 범위, 그리고 정확한 킥력을 앞세워 어디서든 득점을 만들어낼 수 있는 최전방 공격수다. 그뿐 아니라 전술 이해도가 빼어나고, 부상을 잘 당하지 않는 철강왕이다.

2018년 리버 플레이트에서 프로에 데뷔한 그는 2022년 맨체스터 시티로 이적했다. 다만 엘링 홀란과의 주전 경쟁에서 밀린 탓에 출전 시간이 제한적인 그는 결국 맨체스터 시티의 재계약 제안을 거절하고 이적을 추진, 2024년 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입었다.

알바레스는 ‘탱고 군단’ 아르헨티나에서도 주축으로 활약 중이다. 2021년 데뷔전을 치른 이래 지금까지 A매치 통산 51경기 동안 14골을 넣었다. 특히 2022 카타르 월드컵에서 전 경기 출전해 리오넬 메시와 함께 공격을 이끌면서 4골·1도움을 기록하며 우승에 기여했다.