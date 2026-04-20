이순신 장군의 정신을 담은 ‘충무혼’…충남아산FC, 창단 첫 스페셜 유니폼 공개

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2 충남아산FC가 구단 창단 이래 처음으로 스페셜 유니폼을 출시했다. 이번 스페셜 유니폼은 이순신 장군의 정신을 녹여낸 ‘충무혼’이 콘셉트다. 여기다 ‘충무혼 에디션 MD’까지 선보인다.

충남아산은 20일 “스페셜 유니폼과 MD는 오는 28일 이순신 장군 탄신일과 6월 호국보훈의 달을 기념해 출시됐다”며 “구단 공식 용품 후원사인 FCMM, MD 업체 뉴브와 협업해 유니폼 디자인과 MD 상품 구성을 다양화했다”고 밝혔다.

충무공 이순신 장군의 숭고한 애국정신과 나라를 지킨 용맹한 기상을 의미하는 ‘충무혼’은 ‘장군의 갑주를 입고 필드 위의 영웅이 되라’는 의미가 담겨있다. 유니폼 정면에는 이순신 장군의 갑주인 두정갑의 금속 장식과 용 장식을 형상화해 강인한 정신과 불굴의 투혼을 담아냈다.

또 유니폼 뒷면 하단에는 충무공 이순신 장군이 직접 남기면서 널리 알려진 불멸의 문장 ‘필사즉생 필생즉사(죽고자 하면 살 것이요, 살고자 하면 죽을 것이다)’ 친필 휘호를 삽입해 결전의 순간 물러섬 없는 각오와 승리를 향한 의지를 강조했다.

유니폼과 함께 출시될 스페셜 MD는 ▲전사 머플러 ▲거북선 키링 ▲카드 스티커 ▲띠부띠부씰 등 총 12종으로 구성됐으며 마스코트에 두정갑을 입혀 특별함을 더했다. 특히 머플러에도 ‘필사즉생 필생즉사’를 추가하면서 구단의 강인함과 정체성을 녹여냈다.

스페셜 유니폼과 MD는 오는 20일 오후 3시부터 27일 오후 3시까지 온라인 스토어에서 프리오더로 판매될 예정이다. 선수단은 5월 30일 수원 삼성전과 7월 12일 경남FC전에서 ‘충무혼’ 유니폼을 착용하면서 그라운드를 누빌 계획이다.

한편, 충남아산은 개막 이래 3승2무2패, 승점 11을 쌓아 순위표 8위에 올라 있다. 오는 26일 충북청주FC와 ‘충청 더비’를 앞두고 있다. 역대 통산 상대전적에서는 충남아산이 7승1무1패로 우위를 점하고 있다.