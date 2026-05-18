이번 주말부터 K리그는 ‘동심’…전국 경기장에서 어린이날 축제 열려

[골닷컴] 강동훈 기자 = 어린이날을 맞아 K리그 경기장이 어린이 팬들을 위한 거대한 축제의 장으로 변신한다. 5월 2일부터 5일까지 열리는 K리그1, 2 총 20경기에서 어린이날을 맞이해 다양한 행사가 운영된다. 이번 연휴 기간 K리그 각 구단은 전국 각지 경기장에서 가족 관람객을 위한 다채로운 이벤트를 선보이며 팬들을 맞이한다.

■ 티니핑, 포켓몬, 또봇…캐릭터와 함께하는 동심 저격

어린이 팬들 사이에서 높은 인기를 끌고 있는 캐릭터 콜라보레이션 이벤트가 연휴 시작과 함께 펼쳐진다. 먼저 ‘캐치! 티니핑’ 콜라보 데이가 2일 울산과 제주, 3일 용인 홈경기장에서 각각 운영된다. 울산은 경기장 주변을 티니핑 캐릭터로 장식하고, 제주 선수단은 티니핑 콜라보 유니폼을 착용해 경기에 나선다. 용인 역시 티니핑 캐릭터 상품을 만나볼 수 있는 전용 부스를 운영한다.

연휴의 정점인 어린이날 당일에도 인기 캐릭터들이 경기장을 찾는다. 서울은 ‘포켓몬’과 함께 다양한 이벤트를 진행한다. 대형 포켓몬 포토존을 비롯해 포켓몬 빵, 선캡 등 기념품을 선착순으로 증정하며, 경기장 광장에서는 ‘피카츄 퍼레이드’가 진행된다. 전북은 ‘토이 스토리’ 테마 포토존, 미니 팝업스토어 등을 운영하고, 완구 전문 기업 영실업과 협업해 ‘또봇 콜라보 데이’를 개최한다.

■ 어린이가 K리그의 주인공이 되는 참여형 이벤트

어린이 팬들이 직접 경기 운영에 참여하는 체험형 프로그램도 마련된다. 2일 서울과 울산에서는 어린이 팬들이 직접 라인업을 발표하는 ‘어린이 장내 아나운서’ 이벤트가 진행된다. 서울은 경기장 내 미션 게임도 함께 운영한다. 같은 날 광주에서는 가족 단위로 참여할 수 있는 ‘명랑운동회’가 열려 경기장에 축제 분위기를 더한다.

3일 대구에서는 선수들과 손을 잡고 입장하는 ‘에스코트 키즈’ 프로그램이 진행되며, 같은 날 서울 이랜드는 경기장 광장을 어린이 참여형 이벤트 공간으로 운영한다. 어린이날 당일 강원에서는 어린이들이 장내 아나운서 역할을 직접 맡게 되고, 김천은 시축, 에스코트, 볼보이, 매치볼 딜리버리, 리포터 체험 등 경기 운영 전반에 어린이가 참여하는 프로그램을 운영한다. 같은 날 대전 역시 어린이 시축과 하이파이브 이벤트를 통해 선수들과 교감하게 된다.

■ 경기장 밖에서도 이어지는 이색 브랜드 체험존

경기장 외부 광장에서도 가족 단위 팬들을 위한 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 서울은 2일 주방제품 브랜드 ‘휴롬’과 협업한 GREEN DAY 이벤트를 진행한다. 인천은 같은 날 인천과 강원 지역 브랜드 제품을 판매하는 ‘IUFC 면세점’을 운영한다. 부천은 5일 욕실용품 브랜드 ‘바스템’과 함께 체험 부스를 운영하며, 경기 관람과 함께 다양한 브랜드 경험을 제공한다.