"이미 포옹도 한 사이" 이강인 동료로 여름 내내 으르렁 거렸지만...맞대결 직전 화해한다

[골닷컴] 김형중 기자 = 바르셀로나와 아틀레티코 마드리드가 지난 여름 발생한 훌리안 알바레스를 둘러싼 불화에 마침표를 찍는다.

7일(이하 한국시간) 스페인 매체 '아스'는 주안 라포르타 바르셀로나 회장이 9일 오전 5시 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열리는 라리가 12라운드 아틀레티코 마드리드전에 구단 수뇌부를 이끌고 방문한다고 보도했다. 양 구단 임원들은 경기 전 오찬을 함께하며 화해를 공개적으로 보여줄 예정이다.

앞서 양측의 화해 분위기는 덴마크 코펜하겐에서 만들어졌다. 최근 코펜하겐에서 열린 유러피언 풋볼 클럽스(EFC) 총회에서 라포르타 회장과 미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 CEO가 만났고, 두 구단 수뇌부는 지난 여름 이적시장이 남긴 상처를 개선하기 위해 적극적으로 움직였다. 라포르타 회장은 당시 만남을 두고 "우리는 서로를 보고 포옹했다. 이미 앙금을 풀었다고 확신하고, 이제부터는 모든 것이 분명하다. 그는 내가 매우 편안하게 느끼는 훌륭한 사람"이라고 말했다.

갈등의 출발점은 지난 여름 이적시장을 뜨겁게 만들었던 알바레스 이적 사가였다. 알바레스가 꿈을 좇아 아틀레티코를 떠나 바르셀로나로 가고 싶다는 뜻을 공개적으로 밝히면서 이적 공방이 시작됐다. 라포르타 회장은 바르셀로나가 이적시장 내내 올바르게 행동했다고 주장했다. 구단이 제안을 했고 협상할 준비도 돼 있었다는 것이다. 그러나 아틀레티코 마드리드는 알바레스 판매 불가 방침을 확고히 하며 입장을 굽히지 않았다.

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힐 마린 CEO가 바르셀로나를 공개적으로 비난하면서 갈등이 정점에 달했다. 그는 바르셀로나가 운영 방식에서 투명성과 윤리, 정직성이 부족하다고 지적했다. 당시 바르셀로나 회장 대행이던 라파 유스테 부회장이 "힐 마린이 선을 넘었다"며 강하게 반박하면서 두 구단의 갈등은 걷잡을 수 없이 번지고 말았다.

결국 바르셀로나가 알바레스 영입을 포기하며 대치는 끝났다. 합의가 불가능하다고 판단한 바르셀로나는 프리미어리그로 눈을 돌려 가브리엘 제주스를 영입했고, 3년 계약을 맺었다. 공격진 공백을 채우면서 알바레스 분쟁은 자연스럽게 가라앉았고, 양 구단이 이사회 관계를 정상화할 길도 열렸다.

이제 관심은 그라운드로 돌아온다. 현재 라리가 선두 바르셀로나는 직전 라운드에서 알라베스를 6-1로 대파했다. 아틀레티코 마드리드는 승점 2점 뒤진 2위를 달리고 있지만 주중에 있었던 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 바이에른 뮌헨에 0-2로 패하며 분위기 반전이 필요하다. 지난 시즌 아틀레티코가 코파 델 레이와 챔피언스리그에서 바르셀로나를 모두 탈락시킨 만큼 이번 맞대결의 무게도 가볍지 않다.

구단 수뇌부는 오찬장에서 화해의 메시지를 주고받겠지만, 그라운드에서는 양 팀 모두 승점 3점을 위해 물러설 수 없는 한판을 펼치게 됐다.