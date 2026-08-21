'이럴 수가' GOAT 메시, 상대 선수 뒤통수 가격...MLS 징계위원회 검토 대상→출장 정지 가능성

[골닷컴] 김형중 기자 = 리오넬 메시가 MLS 징계위원회 조사를 받게 됐다. 인터 마이애미와 필라델피아 유니언의 MLS 경기에서 메시가 상대 선수의 머리를 가격하는 장면이 포착되면서 출장 정지 위기에 처한 것이다.





인터 마이애미는 20일(한국시간) 필라델피아 유니언과의 MLS 원정 경기에서 2-2로 무승부를 거뒀다. 메시는 이 경기에서 골을 터뜨리며 득점 가뭄을 해소했지만, 후반전에 퀸 설리번과의 충돌 장면으로 경기 후 더 큰 화제를 몰고 왔다.





소셜 미디어를 통해 급속히 확산된 영상에는 메시가 공 없는 상황에서 퀸 설리번의 머리 뒤를 열린 손으로 가격한 후 두 선수가 맞서는 장면이 담겼다. 중계에는 잡히지 않았지만 직전 상황에서 두 선수 사이에 무슨 일이 있었던 것으로 보인다. 당시 심판은 이 장면을 포착하지 못해 아무런 조치를 취하지 않았고, 이로 인해 MLS 징계위원회의 소급 검토 대상이 됐다. MLS는 경기 중 심판이 포착하지 못한 장면에 대해 사후 영상 검토를 통해 징계를 내릴 수 있는 권한을 갖고 있다.





MLS 징계위원회가 이 장면을 공 없는 상황에서의 폭력적 행위로 판단할 경우, 메시에게 벌금 또는 1경기 출장 정지 처분이 내려질 수 있다. 인터 마이애미 입장에서 메시의 출장 정지는 뼈아픈 손실이다. 메시는 팀의 핵심 플레이 메이커이자 상징적인 존재로, 그의 결장은 동부 컨퍼런스 상위권 경쟁을 이어가려는 팀에게 큰 타격이 될 수밖에 없다. 동부 컨퍼런스 2위로 선두 내쉬빌과 승점 7점 차이를 줄이기 위해선 메시의 활약이 필요한 상황이다. 또한 4점 차로 붙은 3위 시카고의 추격도 부담이다.





이번 경기는 전반적으로 치열했다. 필라델피아가 동점을 만든 이후 양 팀 선수들 사이에 충돌이 잦아지며 긴장감이 고조됐고, 퀸 설리번의 남동생 카반 설리번도 추가시간에 야닉 브라이트와의 충돌로 퇴장을 당하면서 험악한 분위기가 이어졌다. 이외에도 경기 내내 선수들이 부딪히며 긴장감이 이어지는 상황이 연출됐다. 하지만 경기 최대의 화제는 단연 메시의 장면이었다.





인터 마이애미는 MLS 징계위원회의 최종 결정을 기다리며 불안한 시간을 보내야 한다. 기예르모 호요스 감독은 징계 결과와 관계없이 선수단의 집중력을 유지하며 시즌 후반기 중요한 일정들을 소화해야 하는 과제를 안게 됐다. 인터 마이애미는 22일 홈에서 토론토 FC와의 경기를 앞두고 있어 징계 결과에 따라 전술 계획에도 변화가 불가피할 전망이다.





한편 메시는 최근 부친상 이후 MLS에서 득점이 없었으나 이번 경기에서 골을 터뜨리며 득점 재개에 성공했다. 하지만 골 소식보다 충돌 장면이 더 큰 화제가 되면서 씁쓸한 경기가 됐다. 월드컵이 끝나고 MLS로 돌아온 메시가 자칫 징계로 인해 팀에 부담을 주는 상황이 될 수도 있어 귀추가 주목된다.