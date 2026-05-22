이럴 수가! 'A매치 66경기' 매과이어, 북중미 월드컵 명단서 제외…아들 탈락에 분노한 母 "역겹고 수치스럽다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 해리 매과이어(33·맨체스터 유나이티드)의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 출전이 좌절됐다. 이에 매과이어의 어머니 조 매과이어가 크게 반발했다.

영국 매체 '더 선'은 22일(한국시간) "토마스 투헬 잉글랜드 국가대표팀 감독은 2026 월드컵에 참가할 최종 명단을 발표할 예정이다. 잉글랜드와 맨유의 핵심 수비수로 활약해 온 매과이어는 이번 명단에서 제외됐다"고 보도했다.

매과이어는 최종 명단 발표에 앞서 사회관계망서비스(SNS)를 통해 자신의 탈락 소식을 먼저 알렸다. 매과이어는 "올여름 조국을 위해 중요한 역할을 할 수 있다고 확신했는데, 올 시즌 활약 이후 이 같은 결정이 내려진 데 충격을 받았다. 매우 실망스럽다"며 "대표팀 유니폼을 입고 조국을 대표하는 것보다 더 큰 기쁨은 없었다. 올여름 대표팀이 좋은 모습을 보이길 바란다"고 밝혔다.

이에 매과이어의 어머니 조 매과이어가 SNS에 "정말 역겹다"는 짧은 글을 올리며 반응했다. 이어 아들의 게시글에도 "너는 충분히 잘했으니 고개 들어"라며 "수치스럽다"는 댓글을 남겼다.

매과이어 모자(母子)의 이 같은 반응에는 이유가 있다. 매과이어는 이번 시즌 24경기에 나서 2골 2도움을 올렸고, 특히 마이클 캐릭 임시 감독 부임 후 안정적으로 수비진을 이끌며 맨유의 상승세에 핵심 역할을 했다. 두 차례 FIFA 월드컵(2018 러시아·2022 카타르)을 경험한 베테랑인 만큼 무난히 최종 명단에 포함될 것으로 전망됐다.

그러나 투헬은 고심 끝 매과이어를 선발하지 않기로 결정했다. 영국 매체 '미러' 존 크로스 기자의 같은 날 보도에 따르면 투헬은 매과이어 대신 존 스톤스, 마크 게히(이상 맨체스터 시티), 댄 번(뉴캐슬 유나이티드), 에즈리 콘사(애스턴 빌라), 자렐 콴사(바이어 04 레버쿠젠) 등을 최종 명단에 포함했다.