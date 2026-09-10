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브래들리 바르콜라 (Bradley Barcola)Getty Images
배웅기

이럴 수가! '2230억' 리버풀 신입생, 선발 데뷔전서 쓰러졌다…종아리 부상으로 교체 OUT→다행히 "단순 경련"

리버풀 vs 아틀레티코 마드리드
리버풀
아틀레티코 마드리드
챔피언스리그
브래들리 바콜라

[골닷컴] 배웅기 기자 = 리버풀 유니폼을 입고 처음 선발로 나선 브래들리 바르콜라(24)가 부상으로 쓰러졌다.

리버풀은 10일(한국시간) 영국 리버풀의 안필드에서 열린 아틀레티코 마드리드와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 홈 경기에서 2-1로 승리했다.

이날 리버풀은 전반 17분 마르코스 요렌테에게 선제골을 허용했지만, 전반 40분과 후반 5분 각각 도미니크 소보슬라이와 알렉시스 맥 알리스터의 득점이 터지며 역전에 성공했다. 이후 아틀레티코의 맹공을 잘 막아내며 안방에서 귀중한 승점 3을 챙겼다.

바르콜라는 직전 입스위치 타운전(2-0 승리)에서 교체로 나서 예열을 마친 데 이어 이번 경기에서는 4-2-3-1 포메이션의 왼쪽 윙어로 선발 출전했다. 특유의 빠른 발을 활용해 여러 차례 위협적인 장면을 만들었고, 후반 4분에는 일대일 상황을 연출했지만 박스 안 왼발 슈팅이 골문 왼쪽으로 벗어나며 탄식을 자아냈다.

이후 후반 13분 돌연 왼쪽 종아리 통증을 호소하며 그라운드에 주저앉았고, 결국 빅토르 무뇨스와 교체됐다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 바르콜라는 패스 성공률 92%(12/13), 볼 터치 23회, 슈팅 3회(유효 슈팅 2회), 볼 회수 3회, 지상 경합 성공 2회, 공격 지역 패스 1회 등을 기록하며 평점 6.6을 받았다.

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다행히 심각한 부상은 아닌 것으로 전해졌다. 안도니 이라올라 리버풀 감독은 경기 후 인터뷰에서 "바르콜라는 단순히 경련이 발생한 것"이라며 "다음 경기에 앞서 회복 과정이 어떻게 진행되는지 지켜보겠다"고 설명했다.

역전승을 일군 리버풀의 경기력에 대해서는 "이 이상을 요구하기는 어려울 것 같다. 특히 어려운 출발 이후 보여준 투지는 대단했다"면서도 "경기 초반의 책임은 내게도 있다. 아틀레티코는 예상하지 못한 전술을 꺼내 들었고, 우리는 상황을 바로잡을 수 있을 때까지 기다렸다. 후반에는 훨씬 나아진 경기력을 보였다"고 자평했다.

그러면서 "소보슬라이와 맥 알리스터의 득점은 훌륭했다. 두 선수 모두 많은 노력을 기울였고, 많이 뛰었다. 맥 알리스터가 받은 첫 경고는 가혹했다고 생각한다. 상대는 맥 알리스터의 퇴장을 유도하고자 압박했지만, 그는 영리한 선수이고 상황을 잘 넘겼다"고 덧붙였다.

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