[골닷컴] 배웅기 기자 = 일본 국가대표팀이 모리야스 하지메(58) 감독의 고별전에서 아쉽게 패했다.

일본은 지난 17일(이하 한국시간) 싱가포르 칼랑의 싱가포르 국립 경기장에서 열린 파라과이와 '미즈호 블루 챌린지 - 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에서 1-2로 패했다. 이날 패배로 일본은 이번 A매치 2연전(브라질·파라과이)을 1승 1패로 마무리했다.

모리야스는 직전 브라질전(3-2 승리)과 비교해 선발 명단에서 10명을 교체하는 대대적인 로테이션을 단행했다. 스즈키 자이온, 스가와라 유키나리, 이타쿠라 코, 와타나베 츠요시, 소마 유키, 고토 케이스케, 스즈키 유이토, 사노 코다이, 사노 카이슈, 스즈키 준노스케, 사카모토 타츠히로가 선을 보였다.

올해 마지막 A매치를 승리로 장식하겠다는 일본의 계획은 불과 2분 만에 어긋나기 시작했다. 디에고 고메스(브라이턴 앤 호브 앨비언)의 코너킥을 후안 호세 카세레스(디나모 모스크바)가 문전에서 오른발 슈팅으로 연결하며 선제골을 뽑아냈다.

이후 일본은 동점골을 위해 공격의 고삐를 당겼지만, 오히려 전반 39분 코너킥 상황에서 추가골을 허용하며 패색이 짙어졌다. 고메스의 킥을 이번에는 구스타보 고메스(SE 파우메이라스)가 헤더로 꽂아 넣으며 점수 차를 벌렸다. 일본은 후반 40분 후쿠다 시오(카를스루어 SC)의 만회골로 추격의 불씨를 지폈지만 끝내 동점골을 터뜨리는 데는 실패했다.

이번 경기는 모리야스의 고별전으로 치러졌다. 애초 그는 내년 1월 예정돼 있던 2027 아시아축구연맹(AFC) 사우디아라비아 아시안컵을 끝으로 사임하고자 했지만, 대회가 중동 정세 불안으로 연기되면서 조기에 동행을 마무리하게 됐다. 차기 사령탑에는 오이와 고 일본 U-23 대표팀 감독이 선임돼 내년 3월 지휘봉을 잡는다.

일본 매체 '사커 다이제스트'의 18일 보도에 따르면 모리야스는 경기 후 인터뷰를 통해 "슈팅을 거의 허용하지 않은 상황에서 세트피스 두 차례에 당했다. 그런 의미에서 경기를 더 영리하게 운영했어야 했다"면서도 "승리를 포기하지 않고 끝까지 전력을 다해 뛰어 준 점은 다음 경기로 이어질 것으로 생각한다"고 자평했다.

끝으로 모리야스는 "좋은 코치진과 선수단을 만나 행복한 시간을 보낼 수 있었다"며 "또한 많은 일본 국민이 경기장에 찾아와 줬고, TV 앞에서도 많이 응원해 줬다. 비록 승리하지는 못했지만 미래를 보여 줬다고 생각하며 지금까지 보내 준 응원에 감사하다"고 8년 임기를 마친 소감을 전했다.