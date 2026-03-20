이럴 수가! '압도적 활약' 오현규, 올여름 풀럼 이적→PL 무대 입성 끝내 무산…'HERE WE GO' 확인, 대신 美 대표 공격수 택했다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 올겨울 리카르도 페피(23·PSV 에인트호번)와 오현규(24·베식타시 JK) 영입을 놓고 저울질하던 풀럼이 고민 끝 결단을 내렸다. 애초 최우선 영입 후보로 거론돼 오던 페피가 풀럼으로 향한다.

18일(이하 한국시간) 이적시장 전문가 파브리지오 로마노 기자에 따르면 풀럼은 3,600만 유로(약 619억 원)의 이적료에 페피 영입을 확정 지었다. 개인 협상 역시 합의에 이르렀고, 페피는 며칠 안으로 영국 런던으로 이동해 메디컬 테스트를 진행할 예정이다. 페피는 올 시즌까지 PSV 소속으로 활약한 뒤 올여름 이적시장이 열리는 대로 풀럼 유니폼을 입는다.

풀럼은 올겨울에도 페피 영입을 추진한 바 있으나 PSV가 매각에 소극적인 모습을 보여 좀처럼 협상이 진전되지 않았고, 엎친 데 덮친 격으로 페피가 팔이 골절되는 큰 부상을 입으며 영입을 포기해야 했다. 당시 풀럼은 KRC 헹크에서 뛰던 오현규에게 눈을 돌렸으나 끝내 제안하지 않았고, 공격진에 오스카르 보브만 수혈한 채 이적시장을 마무리했다.

프리미어리그(PL) 무대 입성이 무산된 오현규는 비교적 겨울 이적시장 기간이 긴 쉬페르리그의 베식타시로 이적했고, 풀럼은 계속해서 페피의 동향을 주시한 끝 재차 협상 테이블을 차렸다. 페피는 지난달 22일 SC 헤이렌베인전(3-1 승리)에서 부상 복귀전을 치렀고, 이후 5경기에서 2골을 폭발하며 경기 감각을 끌어올리고 있다.

2019년 노스 텍사스 SC 소속으로 성인 무대에 발을 내디딘 페피는 같은 해 여름 댈러스로 적을 옮겼고, 이후 아우크스부르크와 흐로닝언을 거쳐 2023년 여름 PSV로 이적했다. PSV에서는 통산 95경기 39골 8도움을 기록했고, 이번 시즌에는 27경기에 나서 13골 2도움을 올리며 팀의 에레디비시 선두(27경기 22승 2무 3패·승점 68) 질주에 혁혁한 공을 세웠다.

국가대표로서도 잔뼈가 굵다. 페피는 2021년 9월 미국 대표팀에 발탁돼 A매치 데뷔전을 가진 이래 통산 34경기 13골 3도움을 작성했다. 3개월 앞으로 다가온 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 출전 가능성 역시 높게 점쳐지고 있다.