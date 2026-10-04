이럴 수가! "맨체스터 시티, 벌금+승점 50~60 삭감 유력" 英 재정 전문가 뜻밖의 전망…"무조건 강등되는 건 아닐 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 프리미어리그(PL) 재정 규정(PSR)을 위반한 혐의 전부에 대해 유죄 판결을 받은 맨체스터 시티가 강등되지 않을 수도 있다는 전망이 나왔다.

리버풀 대학교 경영대학원 축구 재정학 교수 키어런 매과이어는 3일(이하 한국시간) 영국 매체 '토크스포츠'와 인터뷰에서 "과거 2,000만 파운드(약 357억 원)의 벌금을 부과받은 첼시의 선례로 미루어 볼 때 맨시티의 비용 부담은 상당할 것"이라고 밝혔다.

이어 "맨시티가 PSR을 얼마나 위반했는지는 정확히 알 수 없다. 다만 위반 행위가 에버턴, 노팅엄 포레스트, 레스터 시티에 비해 더 오랜 기간에 걸쳐 일어난 점을 감안했을 때 기존의 수배에 달하는 징계가 예상된다"고 설명했다.

그러면서 "또 다른 쟁점은 조사 협조 여부다. 비협조는 가중 처벌 요인으로 분류되며 추가 승점 삭감으로 이어질 수 있다. 항소 후 모든 혐의가 입증된다면 내 예상으로는 50점에서 60점 안팎의 승점 삭감이 유력해 보인다. 만약 승점 50이 삭감된다면 PL 잔류에도 도전할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

PL은 지난달 30일 공식 홈페이지에 "독립 위원회는 맨시티가 아홉 시즌에 걸쳐 PSR을 위반한 혐의 전부에 대해 유죄 판결을 내렸다"고 발표했다. PL에 따르면 맨시티는 2009/10시즌부터 2017/18시즌 사이에 ▲스폰서와 허위 계약 ▲재무제표 허위 계상 ▲유럽축구연맹(UEFA) 재정적 페어플레이(FFP) 규정 및 PSR 위반 ▲조사 협조 의무 위반 등 중대한 규정 위반을 반복적으로 자행했다.

당시 리처드 마스터스 PL 최고 경영자(CEO)는 "이번 결정은 PL 역사상 가장 중대한 사건이다. 해당 위반 행위에 어떤 징계가 내려져야 하는지 등 아직 결정되지 않은 주요 쟁점이 남아 있다. 독립 위원회의 판단이 내려진 만큼 신속히 조치할 것을 약속한다"고 밝혔다.

일각에서는 맨시티가 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십(2부 리그), EFL 리그 원(3부 리그), EFL 리그 투(4부 리그) 참가 자격을 모두 잃고 내셔널리그(5부 리그)까지 강등될 수 있다는 주장을 내놓기도 했다. 영국 매체 '스카이스포츠'는 1일(이하 한국시간) "맨시티의 PL 퇴출이 확정된다면 구단의 미래는 잉글랜드축구협회(FA)와 EFL의 손에 맡겨지게 된다"며 "맨시티가 EFL에 합류하기 위해서는 소속된 72개 구단 과반수의 찬성이 필요하다"고 보도했다.

우선 맨시티는 결백을 주장하며 항소에 나선 상황이다. 토크스포츠에 의하면 항소 심리는 12주 이내에 열려야 하며, 최대 5일 동안 진행된다. 최종 판결은 심리 후 30일 이내에 내려진다. 전 세계 축구계가 맨시티의 운명에 촉각을 곤두세우고 있다.