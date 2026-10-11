이럴 수가! '대표팀 중도 하차' 백승호, 부상 더 길어진다…버밍엄 감독 '오피셜' 공식 발표 "수 경기 결장 예정"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이번 A매치 4연전(에콰도르·우루과이·베네수엘라·우즈베키스탄) 도중 대한민국 국가대표팀에서 중도 하차한 백승호(29·버밍엄 시티)가 당분간 부상 회복에 전념할 전망이다.

버밍엄 시티는 10일(이하 한국시간) 영국 웨스트 브로미치의 더 호손스에서 열린 웨스트 브로미치 앨비언(WBA)과 2026/27 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 9라운드 원정 경기에서 아우구스트 프리스케의 결승골에 힘입어 1-0으로 승리했다.

이날 백승호는 명단에서 제외됐고, 대신 존 솔리스와 이와타 토모키가 중원을 구성했다. 크리스 데이비스(41) 버밍엄 감독은 경기 전 기자회견을 통해 "백승호는 한동안 안고 뛰었던 가벼운 부상이 있다. 앞으로 몇 경기 더 결장할 예정"이라며 "다른 선수의 몸 상태는 모두 좋아 보인다"고 언급했다.

앞서 백승호는 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀에 승선했지만 회복이 필요하다는 판단하에 일찌감치 소집 해제됐다. 백승호는 지난달 24일 수원월드컵경기장에서 치러진 에콰도르와 하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기(3-0 승리)에서 대기 명단에 이름을 올렸지만 끝내 출전하지 못했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 백승호는 근육 부상에서 회복하고 있으며 이달 말 복귀가 유력하다. 버밍엄은 내달 A매치 휴식기 전까지 퀸즈 파크 레인저스(QPR), 카디프 시티, 링컨 시티, 밀월, 스완지 시티와 차례로 맞붙는다.

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확고한 주전으로 활약해 온 백승호에게는 달갑지 않은 부상이다. 그는 올 시즌을 앞두고는 예정돼 있던 어깨 수술까지 미루며 강한 의욕을 드러낸 바 있다. 영국 버밍엄 지역지 '버밍엄 라이브'는 과거 "백승호는 지난 시즌 왼쪽 어깨가 두 차례나 탈구되는 부상을 겪었다. 수술이 필요한 상황이지만, 데이비스는 그가 수술을 미루고 새로운 시즌을 소화할 것으로 보고 있다"고 보도했다.

당시 데이비스는 매체와 인터뷰에서 "백승호의 어깨 수술 시점은 아직 논의하지 않았지만 아마 내년 여름쯤이 될 것으로 생각한다. 물론 백승호가 더 이상 뛸 수 없다고 판단한다면 그의 결정을 존중할 것이다. 다만 첫 번째 어깨 탈구 이후에도 불과 2주 만에 다시 경기에 나선 것으로 기억한다. 백승호는 강인한 선수고 본인 역시 계속 뛰길 원했다"고 말했다.

엎친 데 덮친 격으로 새로운 부상까지 발생하면서 향후 주전 경쟁에 적신호가 켜졌다. 영국 매체 '더72'는 9일 "백승호가 부상으로 이탈한 가운데 맥스 버드가 버밍엄 중원의 훌륭한 선택지가 될 수 있다"고 내다봤다. 그러면서 "버드는 볼을 소유한 상황에서 더 과감하고 창의적으로 플레이할 수 있는 선수"라고 덧붙였다.