이럴 수가! '국가대표 공격수' 황희찬, 유럽 생활 마무리하고 돌연 중동 무대 향하나…"UAE 알 와슬서 러브콜"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 황희찬(30·울버햄튼 원더러스)이 중동 무대로 향할 수 있다는 주장이 제기됐다.

이적시장 소식에 정통한 파블로 올리베이라 기자는 17일(이하 한국시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "알 와슬이 대대적인 공격진 개편을 계획하고 있다. 그 일환으로 미겔 보르하와 마테우스 사우다냐를 매각하고 황희찬을 영입하는 방안을 검토하고 있다"고 전했다.

황희찬은 올여름 롭 에드워즈 감독이 떠나고 세자르 페이쇼투 감독이 울버햄튼 지휘봉을 잡으면서 전력 외로 분류된 상황이다. 영국 매체 '익스프레스 앤 스타'는 14일 "울버햄튼이 황희찬, 사샤 칼라이지치 등에게 올여름 팀을 떠나도 된다는 입장을 전달했다"고 밝혔다.

매체에 따르면 페이쇼투는 "키 야나 후버, 엔소 곤살레스, 황희찬, 칼라이지치는 1군에서 제외돼 U21에서 훈련하고 있다"며 "우리는 선수가 너무 많다. 일부 선수에게 경기장 주변을 뛰라고 주문하는 것도 쉽지 않다. 선수단 구성을 하루빨리 마무리해 강한 팀을 만들고 싶다"고 말했다.

페이쇼투가 언급한 후버, 곤살레스, 황희찬, 칼라이지치는 15일 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 블랙번 로버스와 2026/27 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 1라운드 홈 경기(2-2 무승부) 명단에서도 제외됐다.

다만 황희찬은 올여름 이적시장 마감을 2주여 앞둔 지금까지도 행선지의 구체적인 윤곽이 드러나지 않은 상황이다. 영국 매체 '풋볼 인사이더'는 15일 "울버햄튼은 황희찬을 이적 대상으로 분류했다. 그 역시 힘든 몇 시즌을 보낸 뒤 팀을 떠나는 데 관심이 있다"고 보도했다.

이어 "울버햄튼은 올여름 황희찬의 매각에 어려움을 겪을 수 있다. 그는 한때 팀의 핵심 중 한 명이었지만, 이제는 그 시절이 지나갔다. 최근 두 시즌 간 매우 부진한 만큼 구단의 관점에서는 영입을 주저할 가능성이 크다"고 짚었다.

올리베이라의 주장대로 알 와슬 유니폼을 입을 경우 황희찬은 11년간의 유럽 생활에 마침표를 찍게 된다. 알 와슬은 아랍에미리트(UAE) 프로 리그 통산 8회 우승을 차지한 중동 대표 명문으로, 국내에서는 과거 오반석(수원FC 스카우터)과 정승현(울산 HD)이 몸담은 바 있다. 지난 시즌에는 알 아인과 샤바브 알 아흘리 클럽에 밀려 UAE 프로 리그 3위를 기록했다.