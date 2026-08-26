이럴 수가! '국가대표 공격수' 양현준, '4-0→4-5' 역대급 이변 희생양 됐다…셀틱은 2년 연속 UCL 본선 진출 좌절

[골닷컴] 배웅기 기자 = 양현준(24·셀틱)이 '역대급 이변'의 희생양이 됐다.

셀틱은 26일(한국시간) 오스트리아 린츠의 라이파이젠 아레나에서 열린 LASK와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 플레이오프(PO) 2차전에서 연장 혈투 끝에 1-5로 패했다. 앞서 1차전에서 3-0으로 승리한 셀틱은 합산 스코어 4-5로 뒤지며 리그 페이즈 진출에 실패했다.

UCL 역사에 길이 남을 이변이다. 이날 셀틱은 전반 21분 양현준의 도움을 받은 칼럼 맥그리거의 선제골로 앞서 나갔지만, 이후 내리 5골을 내주며 무릎을 꿇었다. LASK는 전반 32분 모제스 우소르가 동점골을 터뜨린 데 이어 후반 3분 로베르트 류비치치, 후반 13분 사무엘 아데니란, 후반 45분 플로리안 플레커의 연속골로 합산 스코어에서도 균형을 맞췄다.

승부의 추는 연장 후반 4분 기울었다. 아데니란이 아크 정면에서 시도한 회심의 오른발 중거리 슈팅이 골망을 흔들었다. 이후 셀틱이 동점골을 위해 공격에 열을 올렸지만, LASK의 기세는 오를 대로 오른 상황이었다. 오히려 연장 후반 10분 페널티킥까지 얻었지만, 키커로 나선 아데니란의 오른발 슈팅이 빌랴미 시니살로의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.

이후 양 팀의 추가 득점 없이 경기가 종료됐고, LASK는 1908년 창단 이후 118년 만에 첫 UCL 진출에 성공했다. 반면 셀틱은 두 시즌 연속 UCL PO 탈락이라는 굴욕을 맛봤다.

그럼에도 양현준의 활약만큼은 군계일학이었다. 4-2-3-1 포메이션의 왼쪽 윙어로 선발 출전한 양현준은 후반 18분 세바스티안 토우넥티와 교체되기 전까지 63분을 소화했다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 양현준은 1도움을 비롯해 패스 성공률 80%(16/20), 볼 터치 40회, 지상 경합 성공 3회, 기회 창출 2회, 공격 지역 패스 2회, 볼 회수 2회 등을 기록하며 평점 7.3을 받았다.

마틴 오닐 셀틱 감독은 경기 후 인터뷰에서 "결정적인 기회가 수차례 있었지만 살리지 못했다. 그러면서 상대에게 주도권을 내줬고, 한동안 그 흐름이 이어졌다. 나는 우리가 끝까지 잘 마무리할 수 있을 것으로 생각했지만, 그러지 못했다. 그 책임은 내게 있다. 정말 오랜만에 느끼는 실망감"이라며 아쉬움을 감추지 못했다.