'이럴 수가' 前 일본 축구협회장, FIFA 회장 선거 전격 출마 선언..."경기장 안이 외부 영향 받은 것 유감"

[골닷컴] 김형중 기자 = 타시마 코조 일본축구협회(JFA) 명예회장(68)이 국제축구연맹(FIFA) 회장 선거 출마를 선언했다. 일본인이 FIFA 회장 후보로 나서는 것은 이번이 처음이다.

'풋볼존'을 비롯한 복수의 일본 매체는 5일(이하 한국시간) 미야모토 쓰네야스 JFA 회장이 도쿄 JFA하우스에서 기자들과 만나 "타시마 명예회장이 내년 3월 예정된 FIFA 회장 선거에 출마하기로 뜻을 굳혔다"고 밝혔다고 보도했다. 미야모토 회장은 "이사회에서 결의해 타시마 명예회장을 지지하고 추천하기로 했다"고 말했다. 후보 등록 마감은 오는 18일이며, 출마하려면 일본축구협회의 추천 외에 다른 협회들의 지지도 확보해야 한다.

불과 2주 전 분위기와는 사뭇 다른 결정이다. 지난달 23일 도쿄에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 임시총회에서 살만 빈 이브라힘 알칼리파 AFC 회장은 다음 FIFA 회장 선거에서 잔니 인판티노 현 회장을 지지하겠다고 밝혔다. 당시 총회 직후 미야모토 회장은 AFC와 보조를 맞추느냐는 질문에 "그렇다. 그것이 우리의 기본적인 입장이라고 생각한다"고 답하며 인판티노 지지 가능성을 시사했다. 그러나 이날 미야모토 회장은 "인판티노 회장을 지지한다고 명확히 한 것은 아니다"라고 선을 그었다.

인판티노 회장을 둘러싼 논란은 이번 북중미 월드컵에서 시작됐다. FIFA는 32강 보스니아전에서 미국 공격수 폴라린 발로건의 자동 출전정지 집행을 1년간 유예하며 경기에 출전할 수 있도록 했다. 미국 도널드 트럼프 대통령이 인판티노 회장에게 전화로 검토를 요청한 후 벌어진 일이다. 대회 직후에는 월드컵 상업권을 전담할 자회사를 세워 지분 일부를 민간 펀드에 매각하려던 계획이 드러나 거센 비판 속에 백지화됐다.

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타시마 명예회장은 출마 표명 후 별도 브리핑에서 월드컵에서 벌어진 일들을 짚었다. 그는 "경기장 안에서 일어나는 일들이 외부의 영향을 받은 것은 유감스럽다"라고 전했다. 인판티노 회장에게 월드컵 사태에 대한 답변을 요구했지만 돌아온 답은 "만족스럽지 못하다"고 단호하게 평가했다. 이어 "발로건의 레드카드, 이란 팀이 입국하지 못한 일, 그런 것들은 축구인으로서, 본래 개최국으로서 지켜야 하는 것들이라 생각한다. 비즈니스와 돈의 시대에 스포츠만큼은 순수성을 지켜야 하는데, 외부의 힘이 작용해 경기장 안에서 일어나는 일에 영향을 미친 것은 유감스럽다"라고 말했다.

출마 배경에 대해서는 "축구를 지켜야 한다. 고결성을 되찾는 것을 생각하면 결단해야 했다"고 했다. 그는 "감정에 의해 결정한 것이 아니라 최근 몇 달간의 흐름을 보고 세계에서 누가 나오는지도 지켜봤다"는 설명도 덧붙였다. 이어 "우선 손을 들고 무대에 나서는 것 자체가 중요합니다. 오카다 전 부회장도 성명을 발표했는데, 세계에 메시지를 전달할 수 있다는 것이 일본축구협회에도 좋은 일이라고 느꼈습니다. 출마한 이상 이기고 싶지만, 승패보다 더 중요한 것들이 있다"고 말했다. 향후 전망에 대해서는 "출마하려면 표를 받아야 한다. 숨어서 하는 것이 아니라 여기서 공개함으로써 움직이기 쉬워질 것이다"라고 덧붙였다.

FIFA 회장 선거는 내년 3월 18일 모로코 라바트에서 열린다. 지난달에는 전 토트넘 수비수 라몬 베가가 출마 의사를 밝힌 바 있다. AFC 수장이 인판티노 지지를 선언한 지 2주 만에, 같은 AFC 소속인 일본협회가 자국 인사를 내세워 다른 길을 택한 셈이다. 타시마 명예회장이 후보 등록 마감인 18일까지 필요한 지지를 모을 수 있을지가 첫 관문이다.