‘이럴 수가’ 전혀 예상치 못한 커리어 위기 찾아왔다…벤제마 합류로 로스터 제외 ‘오피셜’ 공식발표

최근 알힐랄 유니폼을 입은 카림 벤제마(38·프랑스)가 로스터에 등록되기 위해선 사우디 프로페셔널리그(SPL) 규정에 따라 기존 외국인 선수 가운데 한 명이 로스터에서 제외되어야 하는데, 다윈 누녜스(26·우루과이)가 그 희생양이 됐다. 누녜스로선 전혀 예상치 못한 상황이 벌어지면서 커리어 위기를 맞았다.

14일(한국시간) 현지 보도를 종합하면 누녜스는 로스터에서 제외, 남은 시즌 SPL에서는 더는 경기를 뛸 수 없다. SPL은 규정상 외국인 선수를 최대 10명까지만 등록할 수 있는데, 최근 새롭게 합류한 벤제마를 로스터에 등록하기 위해 시모네 인자기 감독은 누녜스를 로스터에서 제외하는 선택을 가져갔다.

이에 따라 누녜스는 다음 로스터 등록 때까지 SPL에선 경기를 뛸 수 없게 됐다. 그는 남은 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서만 경기를 소화할 예정이다. ACLE은 규정상 외국인 선수 등록 제한이 따로 없다.

다만 누녜스가 ACLE에서 기회를 받을 수 있을 진 불분명하다. 인자기 감독이 누녜스를 로스터에서 제외한 건 그만한 이유가 있다고 보는 시선이 지배적이다. 사실상 벤제마가 SPL과 ACLE 두 대회에서 붙박이 주전으로 뛸 가능성이 클 거로 관측되고 있다.

누녜스로선 당혹스러울 수밖에 없다. 지난여름 알힐랄 유니폼을 입은 그는 올 시즌 모든 대회 통틀어 23경기 동안 7골(5도움)을 터뜨리며 주축으로 활약을 펼쳐왔다. 그런데 이번 겨울 벤제마가 합류하면서 로스터에서 제외되는 전혀 예상하지 못한 상황을 맞이하며 커리어 위기가 찾아왔다.

일각에선 인자기 감독이 누녜스를 로스터에서 제외한 건, 당초 올겨울 누녜스를 매각할 계획이었기 때문이라는 주장을 전하고 있다. 실제 누녜스는 이번 겨울 리버 플레이트(아르헨티나), 페네르바체(튀르키예), 플라멩구(브라질) 등 여러 구단과 연결됐다.

누녜스는 2017년 CA 페냐롤(우루과이)에서 프로에 데뷔한 후 UD 알메리아(스페인)와 SL 벤피카(포르투갈), 리버풀(잉글랜드)을 거쳐 알힐랄에서 뛰고 있다. 프로 통산 경기 305경기 동안 115골·51도움을 기록 중이다. 그는 우루과이 국가대표로도 A매치 36경기 동안 13골·3도움을 올렸다.