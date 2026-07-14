이럴 수가! 월드컵 위해 어깨 수술 미룬 백승호, 버밍엄 위해 또 한 번 희생하나…데이비스 감독 "내년 여름은 어때?"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 백승호(29·버밍엄 시티)가 또 한 번 어깨 수술을 미룰 전망이다.

영국 버밍엄 지역지 '버밍엄 라이브'는 12일(이하 한국시간) "백승호가 어깨 수술을 미루고 약 일주일 뒤 버밍엄에 복귀할 예정"이라며 "크리스 데이비스(41) 버밍엄 감독은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전한 그에게 추가 휴가를 부여한 바 있다"고 보도했다.

매체는 "대한민국 국가대표팀은 기대와 달리 조별리그에서 탈락했지만, 백승호는 3경기에 모두 선발 출전했다. 어깨 역시 별다른 이상이 없었다"며 "그는 지난 시즌 왼쪽 어깨가 두 차례나 탈구되는 부상을 겪었다. 수술이 필요한 상황이지만, 데이비스는 백승호가 당분간 수술을 미룬 채 새로운 시즌을 소화할 것으로 보고 있다"고 전했다.

데이비스는 매체와 인터뷰에서 "백승호는 다음 주 월요일(13일) 복귀할 예정이다. 어깨 수술 시점은 아직 논의하지 않았지만, 아마 내년 여름쯤이 될 것으로 생각한다. 물론 백승호가 더 이상 뛸 수 없다고 판단한다면 그의 결정을 존중할 것이다. 다만 첫 번째 어깨 탈구 이후에도 불과 2주 만에 다시 경기에 나선 것으로 기억한다. 백승호는 강인한 선수고, 본인 역시 계속 뛰길 원한다"고 말했다.

이어 "팀 내에서는 후루하시 쿄고가 비슷한 부상을 안고 몇 시즌을 뛰다가 수술을 받은 사례가 있다. 충분히 가능한 일"이라며 "내년 여름에는 FIFA 월드컵이 없기 때문에 그 시점이 수술을 받기에 가장 적절할 수 있다"고 덧붙였다.

백승호는 2월 웨스트 브로미치 앨비언(WBA)과 0-0으로 무승부를 거둔 경기에서 경합을 벌이던 중 왼쪽 어깨부터 떨어졌고, 이 과정에서 어깨가 탈구되는 부상을 입어 한 달 가까이 전열에서 이탈했다. 백승호는 지난해 11월 미들즈브러전(1-2 패)에서도 어깨 부상으로 전반 5분 만에 교체된 바 있다.

특히 2월 부상 이후에는 완치를 위해 수술이 필요하다는 진단을 받았지만, 버밍엄의 프리미어리그(PL) 승격 경쟁과 2026 월드컵 출전을 위해 수술을 연기하는 결단을 내렸다. 다만 아쉽게도 버밍엄은 지난 시즌 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십을 10위(46경기 17승 13무 16패·승점 64)로 마무리하며 승격에 실패했고, 한국은 2026 월드컵에서 조별리그 탈락이라는 성적표를 받아들었다.

10일 포르투갈 알부페이라의 이스타디우 다 노라에서 열린 허더즈필드 타운과 친선경기(3-1 승리)를 시작으로 올여름 프리시즌 일정에 돌입한 버밍엄은 솔리헐 무어스, 버턴 앨비언, 노샘프턴 타운, 크루 알렉산드라, 바르셀로나를 차례로 상대할 예정이다. 매체는 백승호가 내달 1일 버밍엄의 세인트 앤드루스 @ 나이트헤드 파크에서 치러지는 바르셀로나전을 통해 복귀할 수 있을 것으로 내다봤다.