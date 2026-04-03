이럴 수가! 아시아 최고 MF, 월드컵 앞두고 결국 시즌 아웃 진단…'우승 도전' 日 대형 악재 "인대 완전히 손상돼"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 아시아 최고의 미드필더 중 한 명으로 꼽히는 엔도 와타루(33·리버풀)가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 2개월 앞두고 시즌 아웃 진단을 받았다.

영국 매체 '디스 이즈 안필드'는 2일(이하 한국시간) "엔도가 지난 2월 발 부상으로 수술을 받은 뒤 처음 구체적인 소식을 전하며 남은 시즌 경기에 출전하지 못할 것이라고 밝혔다"고 보도했다.

엔도는 2월 12일 영국 선덜랜드의 스타디움 오브 라이트에서 열린 선덜랜드와 2025/26 프리미어리그(PL) 26라운드 원정 경기(1-0 승리)에 선발 출전, 후반 중반 상대 공격을 막아내는 과정에서 왼발을 헛디디며 발목이 접질리는 큰 부상을 입었다.

당시 아르네 슬롯 리버풀 감독은 경기 후 기자회견을 통해 "심각한 부상이다. 정확한 진단 결과는 나오지 않았으나 상황이 좋지 않아 보인다"며 한숨을 내쉬었다. 이후 엔도는 왼발 인대 손상 진단을 받았고, 수술 및 재활을 위해 일본으로 귀국했다.

엔도는 최근 팟캐스트 '레드 머신'에 출연해 근황을 공개했다. 엔도는 "부상을 설명하기 어렵다. 인대가 완전히 손상돼 수술을 받을 수밖에 없었다"며 "두 가지 선택지가 있었다. 발에 플레이트를 삽입해 네 개의 뼈를 연결하는 법, 첫 번째 뼈와 두 번째 뼈 사이에 인공 인대를 삽입하는 법이었다. 재활이 조금 더 수월할 것 같아 인공 인대를 택했다"고 돌아봤다.

불행 중 다행히도 엔도는 정상적으로 재활을 마칠 시 내달 말 복귀할 수 있을 전망이다. 2026 월드컵 출전에도 문제가 없다. 엔도는 "인공 인대 삽입은 플레이트와 달리 세 달만 재활하면 되고 제거할 필요가 없다"며 "내게는 월드컵 출전이라는 달성해야 할 목표가 있다. 의욕이 넘친다"고 말했다.

엔도가 주장으로 이끌고 있는 일본 국가대표팀은 2026 월드컵에서 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 F조에 편성돼 32강 진출을 다툰다. 일본은 2026 월드컵 전 마지막 모의고사에서 스코틀랜드와 잉글랜드(이상 1-0 승리)를 차례로 꺾으며 한껏 사기를 끌어올린 바 있다.