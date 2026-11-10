'이럴 수가' 손흥민 지도하던 옛 스승 맨체스터행 급부상...바이아웃 133억 지불 가능

[골닷컴] 김형중 기자 = 과거 토트넘 홋스퍼의 전성기를 이끌었던 손흥민의 옛 스승이 맨체스터 유나이티드(이하 맨유)의 지휘봉을 잡을까?

마이클 캐릭 맨유 감독의 경질이 임박한 가운데, 구단이 마우리시오 포체티노(54) 미국 대표팀 감독을 후임 1순위로 낙점한 것으로 알려졌다.

10일(한국시간) 글로벌 매체 ESPN은 맨유 수뇌부가 캐릭 감독을 교체하기로 마음을 굳혔고, 포체티노 감독이 가장 유력한 후보로 떠올랐다고 전했다. 다만 매체는 캐릭 감독의 거취를 둘러싼 논의가 여전히 진행 중이라고 덧붙였다.

맨유의 올 시즌 출발은 최악이다. 리그 10경기에서 1승에 그쳤고, 최하위와 승점 1점 차인 강등권에 머물고 있다. 캐릭은 지난 1월 임시 감독으로 부임해 팀을 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 진출로 이끌었고, 이번 여름 2년 계약을 맺었다. 그러나 이번 시즌 성적과 경기력이 급격히 추락하면서 구단 수뇌부는 충격에 빠졌다. 지난달 반등할 기회를 얻었지만 최근 4경기에서 1승밖에 거두지 못하면서 입지는 더 좁아졌다.

다음 경기 LIV 프리미어리그 11:30 MUN

특히 수비가 엉망이다. 10경기에서 19실점을 기록하며 매 경기 2골에 가까운 실점을 허용하고 있다. 이는 올 시즌 20개 팀 중 뒤에서 세 번째로 많은 숫자다. 공격진은 14득점을 올리며 그나마 체면치레는 하고 있지만, 실점을 많이 내주다 보니 경기에서 이길 수 있는 확률이 떨어지고 있다.

포체티노 감독이 1순위로 꼽힌 이유는 오랜 기간 프리미어리그 경험과 강한 카리스마다. 에스파뇰을 시작으로 사우스햄턴과 토트넘, 파리 생제르맹, 첼시를 거친 포체티노 감독은 2024년 미국 대표팀 지휘봉을 잡았고, 지난 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에도 출전했다. 맨유 감독 후보군에는 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독, 에디 하우 전 뉴캐슬 감독, 키런 맥케나 전 입스위치 감독도 거론되고 있지만, 구단 수뇌부의 시선은 포체티노에게 쏠려 있다.

관건은 역시 돈이다. 포체티노는 지난 8월 미국축구연맹과 계약을 연장했고, 계약에는 740만 파운드(약 133억 원) 규모의 바이아웃 조항이 있다. 맨유가 이 금액을 지불해야 데려올 수 있다. 영국의 일부 매체는 이 금액이 걸림돌이 되지는 않을 것으로 보고 있다.

조엘 글레이저 공동 회장과 소수 지분 구단주 짐 래트클리프가 이끄는 맨유 수뇌부는 앞으로 며칠 간 논의를 이어가며 최종 결정을 내릴 예정이다. 캐릭의 퇴진에 이어 포체티노 감독이 맨유 지휘봉을 잡는다면 그는 첼시를 떠난지 2년 반 만에 프리미어리그에 복귀하게 된다. 토트넘 시절 손흥민과 찰떡 궁합의 사제지간을 보여준 포체티노 감독이 다시 프리미어리그로 돌아갈 수 있을지 관심이 모아진다.