'이럴 수가' 손흥민 어떡하나, 최다 슈팅 날리고도 '7경기 연속' 침묵…LAFC는 5경기 무승 수렁

[골닷컴] 배웅기 기자 = 로스앤젤레스(LA) FC와 손흥민(34)의 부진이 길어지고 있다.

LAFC는 30일(이하 한국시간) 미국 워싱턴 D.C.의 아우디 필드에서 열린 DC 유나이티드와 2026 메이저리그사커(MLS) 23라운드 원정 경기에서 득점 없이 비겼다.

이날 무승부로 LAFC는 5경기 연속 무승(3무 2패) 수렁에 빠지며 3위(23경기 10승 6무 7패·승점 36)에 머물렀다. 중상위권 팀의 맹추격이 계속되고 있어 다음 라운드 결과에 따라 최대 6위까지 추락할 수 있는 상황이다.

손흥민은 주 포지션인 왼쪽 윙어로 선발 출전해 풀타임을 소화했고, 양 팀 통틀어 최다인 4회의 슈팅을 시도했지만 무득점에 그쳤다. 지난 2일 밴쿠버 화이트캡스전(1-1 무승부) 득점 이후 7경기 연속 침묵하며 아쉬움을 남겼다.

특히 후반 40분에는 박스 안에서 예브헨 체베르코의 컷백을 받아 결정적인 상황을 맞았지만, 회심의 왼발 슈팅이 DC 유나이티드 수비진의 육탄 방어에 막히며 탄식을 자아냈다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 손흥민은 패스 성공률 82%(40/49), 볼 터치 75회, 공격 지역 패스 5회, 지상 경합 성공 5회, 슈팅 4회, 드리블 성공 3회, 기회 창출 1회, 빅 찬스 미스 1회 등을 기록하며 평점 7.0을 받았다.

LAFC는 최근 5경기에서 2골에 그친 무딘 공격력으로 고심하고 있다. 드니 부앙가가 꾸준한 모습을 보이지 못하고 있는 데다, 엎친 데 덮친 격으로 올 시즌 29경기에 나서 10골 1도움을 올린 다비드 마르티네스의 미트윌란 이적이 임박했다.

미국에서도 LAFC의 부진을 둘러싼 비판이 거세지는 분위기다. LAFC 소식을 전하는 LAFC X는 같은 날 사회관계망서비스(SNS)에 "LAFC가 최근 5경기에서 얻은 승점은 단 3"이라며 "통계가 모든 것을 말해 준다. 공격진은 내려앉은 수비진을 상대할 때 득점에 어려움을 겪고 있다. 창의적이고 역동적인 공격형 미드필더가 절실하지만, 구단 운영진은 보강을 거부하고 있다"고 지적했다.