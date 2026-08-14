이럴 수가! 손흥민의 LAFC, '3경기 무패'에도 리그스컵 조기 탈락…경우의 수에 울었다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 로스앤젤레스(LA) FC가 2026 리그스컵 8강 진출에 실패했다.

LAFC는 2026 리그스컵 조별리그에서 메이저리그사커(MLS) 팀 가운데 5위(1승 2무·승점 7)를 기록하며 8강 진출에 실패했다.

리그스컵은 리가 MX(멕시코 1부 리그) 18개 팀과 MLS 30개 팀 중 18개 팀이 참가하는 클럽 대항전으로, 상대 리그 팀과 세 차례 맞대결을 치른 뒤 각 리그 상위 4개 팀이 8강에 진출하는 방식이다. 우승 팀, 준우승 팀, 3위 팀에 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 진출권이 주어진다.

LAFC는 13일(이하 한국시간) 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 케레타로와 2026 리그스컵 조별리그 3차전 홈 경기에서 1-1로 비긴 뒤 이어진 승부차기에서 5-3으로 승리했다. 리그스컵은 조별리그에서 정규시간 내 무승부를 기록할 경우 승부차기를 진행해 승패를 가른다. 승부차기 승리는 승점 2, 승부차기 패배는 승점 1을 얻는다. 공식 기록은 무승부로 집계된다.

8강 진출을 위해서는 오스틴과 시카고 파이어 중 한 팀이 반드시 패해야 했다. 그러나 오스틴이 클루브 아메리카를 승부차기 끝에 제압하고, 시카고가 크루스 아술을 2-1로 꺾으면서 5위로 추락했다. 4위 레알 솔트레이크(2승 1무·승점 7)와 승점은 같았지만, 득실차에서 크게 밀렸다.

앞서 LAFC는 CD 과달라하라와 1차전에서 1-1로 무승부를 거둔 뒤 승부차기에서 5-4로 승리했고, 데포르티보 톨루카와 2차전에서 1-0으로 이겼다. 패배는 없었지만, 두 차례의 무승부가 발목을 잡은 셈이 됐다. LAFC는 지난 시즌에 이어 또 한 번 조별리그에서 탈락하며 체면을 구겼다.

한편 손흥민(34·LAFC)은 케레타로전에서 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 비록 공격 포인트를 기록하지는 못했지만, 전방에서 활발한 움직임을 보이며 케레타로 수비진을 위협했다. 이후 승부차기에서 2번 키커로 나서 골문 오른쪽 아래를 공략하는 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

LAFC는 이틀 뒤인 16일 샌디에이고를 안방으로 불러들여 2026 MLS 서부 콘퍼런스 20라운드 홈 경기를 치른다. 2026 리그스컵에서 3경기 연속 침묵을 지킨 손흥민 역시 다시 득점 행진에 시동을 걸기 위해 축구화 끈을 동여맨다.