이럴 수가! 명색이 월드컵인데…이란 정부, "경기 당일에만 美 체류하라" 통보에 "극단적 차별" 성명 발표

[골닷컴] 배웅기 기자 = '세계인의 축제'라는 수식어가 무색하다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 참가하는 이란 국가대표팀이 경기 당일에만 미국 체류를 허가받아 논란이 되고 있다.

독일 매체 '슈포르트1'은 7일(한국시간) "이란 대표팀은 2026 월드컵 기간 중 경기 당일에만 미국에 입국할 수 있고, 같은 날 다시 출국해야 한다"며 "대표팀은 현재 진행 중인 전쟁으로 인해 우려 속 대회를 준비하고 있다. 이란 외무부 대변인은 잔니 인판티노 FIFA 회장의 지원이 필요하다고 촉구했다"고 보도했다.

이란은 2026 월드컵에서 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 G조에 편성돼 32강 진출을 다툰다. 3경기 모두 미국에서 치러지는 만큼 조 추첨 이후 최대 관심사는 이란의 참가 여부였다. 지난 2월 고(故) 알리 하메네이의 사망 직후에는 메흐디 타지 이란축구연맹(FFIRI) 회장이 "미국의 공격으로 2026 월드컵을 기대하기는 어려운 상황"이라고 밝힌 바 있다.

어찌저찌 참가가 결정됐지만, 미국 입국을 위한 비자 발급 역시 말썽이다. 미국은 이란 코치진과 선수단을 제외한 일부 관계자의 비자 발급을 거부했다. 헤다야트 몸비니 FFIRI 사무총장, 메흐디 모하마드나비 이란 선수단장 등 15명의 대표단이 비자 발급을 받지 못했다. 미국 정부에서는 이슬람 혁명 수비대 의무 복무 이력을 이유로 들었다.

설상가상으로 이란 선수단은 경기가 열리는 당일을 제외하고는 미국에 체류할 수 없다. 최상의 몸 상태로 임해도 모자랄 판에, 경기 당일 베이스캠프인 멕시코 티후아나와 미국을 오가는 강행군을 이어가야 한다. 조별리그 G조 1, 2차전이 펼쳐지는 미국 로스앤젤레스(LA)와 티후아나의 거리가 약 230km로 비교적 짧다는 점이 그나마 위안거리다.

주튀르키예 이란 대사관은 "이란 대표팀을 향한 자의적이고 차별적인 대우가 극단적인 수준"이라고 규탄했다. 다만 미국 정부는 정상적인 절차에 따라 비자 발급을 진행했다며 문제가 없다는 입장이다. 이란 대표팀은 사전 캠프가 차려진 튀르키예 안탈리아에서 티후아나로 이동한 뒤 일부 인원의 비자 발급을 다시 신청할 예정이다.