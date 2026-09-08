이럴 수가! 리버풀→맨체스터 유나이티드 '충격 이적' 성사된다…'HERE WE GO' 기자까지 확인 "모든 절차 완료"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 리버풀에서 맨체스터 유나이티드로 향하는 '충격 이적'이 성사된다.

유럽 이적시장 소식에 밝은 파브리지오 로마노 기자는 8일(한국시간) 사회관계망서비스(SNS)에 "맨유가 아이작 콘데(16·리버풀) 영입을 마무리했다"며 "지난 24시간 동안 모든 절차가 완료됐다"고 전했다.

영국 매체 'BBC'의 같은 날 보도에 따르면 맨유는 최근 아카데미(유소년 팀) 보강에 힘을 쏟고 있다. 이미 올여름 맨체스터 시티에서 카림 카심과 데이비드 에제가 합류했고, 토트넘 홋스퍼에서 최고의 유망주로 평가받던 타이난 톰슨을 영입했다.

앞서 맨유는 하비브 오군네예와 제임스 스캔론을 아스널로 떠나보낸 데 이어 루이 브래드버리가 1군 출전 시간을 확보하고자 스토크 시티로 이적하면서 아카데미 전력에 누수가 발생했다.

이러한 가운데 또 다른 재능인 콘데가 맨유의 레이더에 포착됐다. 매체는 "콘데는 대런 플레처 감독이 이끄는 맨유 U18에 합류할 예정"이라며 "양 측면 윙어는 물론 공격형 미드필더에서도 뛸 수 있는 콘데는 폭발적인 속도와 뛰어난 볼 컨트롤 능력을 겸비했다"고 설명했다.

2009년생인 콘데는 지난 시즌 리버풀 U18로 월반해 6경기 1도움을 올리며 두각을 나타냈다. 리버풀은 오는 10월 콘데가 17세가 되는 만큼 프로 계약을 추진하고자 했지만, 선수가 맨유 이적을 택하면서 아쉬움을 떠안게 됐다.

다만 맨유와 달리 당장의 대체자 수혈은 없을 전망이다. 리버풀 아카데미에는 올여름 1군과 프리시즌을 함께한 조슈아 에이브, 지난 시즌 U18에서 27경기 10골 1도움을 뽑아낸 라모어 리 포레스터 등 내부적으로 높이 평가받고 있는 윙어 자원이 여럿 포진해 있다. 1군에서 출전 시간을 늘려가고 있는 리오 은구모하 역시 18세에 불과하다.

그럼에도 라이벌 팀으로의 인재 유출은 뼈아플 수밖에 없다. 영국 리버풀 지역지 '리버풀 에코'는 8일 "콘데는 최근 리버풀로부터 프로 계약을 제안받았지만, 끝내 맨유로 향하기로 결정했다"며 "맨유가 올 초부터 콘데에게 관심을 보인 가운데 그의 이탈은 리버풀에 큰 타격이 될 것"이라고 짚었다.