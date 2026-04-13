‘이럴 수가’ 강등 위기 직면한 토트넘 청천벽력 소식…‘최소 6주 이탈’ 로메로, 남은 시즌 더는 못 뛴다 [속보]

[골닷컴] 강동훈 기자 = 강등권으로 떨어진 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘이 초대형 악재를 맞았다. 잔류하기 위해 안간힘을 쓰고 있는 와중에 주장이자 핵심 수비수인 크리스티안 로메로(27·아르헨티나)가 왼쪽 무릎 측부 인대 쪽에 문제가 생겨 남은 시즌 더는 뛸 수 없다는 소식이 전해지면서다.

아르헨티나 축구 소식에 정통한 가스톤 에둘 기자는 13일(한국시간) 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “로메로는 왼쪽 무릎 측부 인대가 파열되지는 않았지만 미세한 손상이 있다. 다행히 수술까진 받지 않아도 되지만 회복할 시간이 필요하다”면서 “최소 6주 정도 걸릴 것으로 보인다. 그는 남은 시즌 토트넘에서 더 이상 뛰지 않을 것”이라고 전했다.

앞서 로메로는 지난 12일 영국 선덜랜드의 스타디움 오브 라이트에서 열린 선덜랜드와 2025~2026시즌 EPL 32라운드 원정경기에서 선발 출전했다가 후반 18분 부상으로 교체됐다. 당시 그는 뒤에서 달려오는 브라이언 브로비를 저지하는 과정에서 브로비에게 밀렸고, 이때 골키퍼 안토닌 킨스키과 부딪혔다.

로메로는 킨스키와 충돌할 당시 최대한 킨스키가 머리를 다치지 않도록 하기 위해 버티다가 왼쪽 무릎이 꺾이고 말았다. 결국 쓰러진 이후 한동안 일어서지 못했고, 급하게 투입된 의료진과 소통을 나눈 후 더는 뛸 수 없다는 사인을 보낸 그는 고개를 떨구더니 눈물을 흘리면서 그라운드를 떠났다.

그나마 로메로는 왼쪽 다리를 절뚝거리긴 했지만 의료진의 부축 없이 혼자서 걸어 나갔다는 점에서 상태가 심각하진 않을 거로 예상됐다. 로베르토 데 제르비 감독은 “괜찮길 바란다. 로메로는 중요한 선수다. 남은 시즌 (잔류라는) 목표를 달성하기 위해선 그가 반드시 필요하다”고 바람을 전했다.

하지만 문제는 로메로가 이미 이전부터 왼쪽 무릎에 통증을 호소하고 있었다. 이에 일각에선 왼쪽 무릎 측부 인대가 파열될 수도 있을 거란 어두운 관측을 내놓기도 했다. 다행히도 미세한 손상만 발생하긴 했지만 회복까지 6주 정도 걸릴 거로 예상되면서 남은 시즌 더는 뛰긴 어렵게 됐다. 현지에선 로메로가 2026 북중미 월드컵에 맞춰 돌아올 거로 전망하고 있다.

토트넘으로선 로메로의 이탈은 치명적이다. 수비라인의 중심축을 잡아 온 핵심 수비수이기 때문이다. 특히 현재 강등권 탈출이 시급한 상황에서 선수 한 명 한 명이 소중한데, 핵심 수비수의 이탈은 더욱더 뼈아프다. 물론 라두 드라구신과 케빈 단소가 있긴 하지만 로메로에 비하면 안정감이 떨어진다.

한편, 토트넘은 유럽 내에서 손꼽히는 지략가로 평가받는 데 제르비 감독이 부임하면서 기대를 모았지만 사령탑 교체 효과를 보지 못하면서 또다시 승리에 실패했다. 무승이 14경기(5무9패)로 늘어난 토트넘은 승점 30(7승9무16패)으로 제자리걸음을 하면서 순위표 18위에 머물렀다. 이제는 정말 강등이 가까워지고 있다.