[골닷컴] 배웅기 기자 = 바이에른 뮌헨의 득점을 책임지던 네 선수가 전력에서 이탈했다.

독일 매체 '스카이스포츠'의 25일(이하 한국시간) 보도에 따르면 뱅상 콤파니(40) 뮌헨 감독은 26일 프랑스 릴의 스타드 피에르 모루아에서 열리는 LOSC 릴과 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 원정 경기를 앞두고 진행된 기자회견을 통해 "지난 시즌 우리는 약 180골을 터뜨렸는데, 지금은 그중 130골이 빠져나간 상황"이라고 말했다.

뮌헨이 공격진 줄부상에 신음하고 있다. 앞서 이스마엘 사이바리(25)와 세르주 그나브리(31)가 1일 보루시아 도르트문트전(2-2 무승부)에서 각각 오른쪽 발목 인대와 왼쪽 햄스트링 파열 진단을 받았고, 해리 케인(33)과 마이클 올리세(24)가 21일 1. FC 쾰른전(1-1 무승부)에서 부상을 입었다. 올리세는 왼발에 타박상을 입은 반면 케인은 왼쪽 발목 인대가 파열돼 수술대에 올랐다.

특히 케인은 올해 발롱도르 수상에 빛나는 핵심 자원인 만큼 빈자리가 더 뼈아플 수밖에 없다. 막스 에베를 뮌헨 단장은 쾰른전 이후 매체와 인터뷰에서 "케인은 대략 3개월 동안 결장할 것으로 예상된다"고 밝혔다. 통상적으로 발목 인대 파열은 미세 파열, 부분 파열, 완전 파열로 구분한다. 케인은 완전 파열로 추측된다.

케인은 같은 날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "인생에는 기복이 있는 법이다. 부상을 당해 실망스럽지만, 언제나 그랬듯 내 회복력을 보여 줄 수 있는 기회이기도 하다. 올 시즌이 막바지에 접어들 때쯤이면 완전히 회복해 다시 전력을 다할 준비가 돼 있을 것"이라고 전했다.

뮌헨은 그나브리, 케인, 올리세, 사이바리 등의 공백을 너새니얼 브라운, 톰 비쇼프, 레나르트 카를, 톰 빈더 등 비교적 어린 선수로 메울 전망이다. 부상에서 복귀한 자말 무시알라와 루이스 디아스 역시 곧바로 제 기량을 발휘하기는 어려운 상황이다. 콤파니는 "오랜 공백 끝에 복귀하는 선수는 우선 리듬을 되찾아야 한다"며 "지금 남아 있는 다른 선수 역시 뮌헨의 일원"이라고 강조했다.