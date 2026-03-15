이러다 다 죽어! '17위와 승점 동률' 토트넘, 강등 현실 된다…리버풀 원정 로메로·판더펜·팔리냐 포함 11명 결장

[골닷컴] 배웅기 기자 = 무너질 대로 무너진 토트넘 홋스퍼가 차와 포 모두 뗀 채 '디펜딩 챔피언' 리버풀 원정길에 오른다.

토트넘은 오는 16일(이하 한국시간) 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2025/26 프리미어리그(PL) 30라운드 원정 경기를 치른다.

설마 하는 우려가 현실이 되고 있다. 토트넘은 올 시즌 PL에서 7승 8무 14패(승점 29)로 16위에 머물러 있다. 17위 웨스트햄 유나이티드(30경기 7승 8무 15패·승점 29), 18위 노팅엄 포레스트(29경기 7승 7무 15패·승점 28)와 승점 차가 크지 않다. 축구 통계 매체 '옵타'에 따르면 토트넘의 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등 가능성은 14%로 낮은 편이 아니다.

설상가상으로 리버풀전에는 부상자 포함 11명이 결장할 전망이다. 영국 매체 '기브미스포츠'의 13일 보도에 따르면 주중 아틀레티코 마드리드전(2-5 패) 당시 뇌진탕 증세가 있었던 크리스티안 로메로(27)와 주앙 팔리냐(30)는 잉글랜드축구협회(FA)의 엄격한 뇌진탕 관련 규정에 의거해 리버풀전에 출전할 수 없다. 미키 판더펜(24)은 6일 크리스털 팰리스전(1-3 패) 퇴장 징계가 유효한 상황이다.

이 밖에도 케빈 단소(27), 벤 데이비스(32), 제임스 매디슨(29), 루카스 베리발(20), 데얀 쿨루셉스키(25), 로드리고 벤탄쿠르(28), 모하메드 쿠두스(25), 윌손 오도베르(21)의 결장 가능성이 높게 점쳐진다. 데스티니 우도기는 부상에서 복귀해 명단에 이름을 올릴 것으로 보인다.

복수의 현지 매체에 의하면 토트넘은 리버풀전 이후 이고르 투도르 임시 감독의 경질을 염두에 두고 있다. 투도르는 지난달 성적 부진의 책임을 물어 경질된 토마스 프랑크 전 감독의 후임으로 토트넘 지휘봉을 잡았으나 부임 후 4경기에서 내리 패했다. 엎친 데 덮친 격으로 선수단에도 불화의 씨앗이 싹텄다.

미국 매체 '디 애슬레틱' 제이 해리스 기자의 12일 보도에 의하면 토트넘 선수단은 일부 인원의 동기부여 부족으로 분열이 일어난 상황이다. 심지어 익명의 한 선수는 올여름 이적을 염두에 두고 있기 때문에 강등을 크게 걱정하지 않고 있다는 후문이다. 불가능에 도전하는 토트넘이 리버풀을 제압하고 반등에 성공할 수 있을지 지켜볼 일이다.