[골닷컴] 김형중 기자 = 프리미어리그 아스날이 여름 이적 시장 마감을 앞두고 아틀레티코 마드리드의 훌리안 알바레스 영입을 위한 막판 승부수를 던졌다.





31일(한국시간) '트리뷰나'가 보도한 잔루이지 롱가리 기자의 전언에 따르면 아스날은 빠른 시간 안에 알바레스의 대리인 측과 새로운 접촉을 시작할 것으로 알려졌다. 아틀레티코 훈련에 복귀한 알바레스지만 이적 시장 마감 직전 변수로 떠올랐다.





이번 협상의 핵심 변수는 알바레스 본인의 의지다. 알바레스는 잉글랜드 이적을 원하지 않는 것으로 알려져 아스날의 구애가 쉽지 않은 상황이었다. 그러나 알바레스가 진심으로 원했던 목적지인 FC바르셀로나행이 사실상 무산되면서 판도가 달라졌다. 아틀레티코 CEO 미겔 앙헬 힐 마린이 "바르셀로나에는 절대 팔지 않겠다"고 공개적으로 못을 박았다. 알바레스는 원하던 행선지가 차단되면서 한층 더 불투명해진 상황에 놓이게 됐다.





바르셀로나 이적이 무산된 알바레스는 선택의 기로에 섰다. 아틀레티코에 남을 것인지, 아니면 그동안 원하지 않았던 잉글랜드 이적을 택할 것인지 결단을 내려야 하는 상황이다.





아스날은 이 틈을 파고들고 있다. 아틀레티코의 바르셀로나 협상 거부가 알바레스를 잉글랜드 이적으로 돌아서게 만들 수 있다는 계산이다. 롱가리에 따르면 아스날은 알바레스 주변 인물들과 직접적인 대화를 통해 선수의 마음을 돌리는 데 총력을 기울이고 있다.





알바레스는 최근 일부 훈련 세션에 불참했다가 복귀한 상황으로, 팀 내 분위기도 심상치 않다. 비야레알과 2026/27 라리가 2라운드에 교체 출전했을 때는 홈 팬들의 야유를 받기도 했다. 팀에 애정이 식은 선수에 대한 비판이었다.





아스날 입장에서 알바레스는 오래 전부터 눈독 들여온 공격수다. 2022 카타르 월드컵 우승 멤버이자 이번 2026 북중미 월드컵에서도 아르헨티나의 핵심으로 활약한 알바레스는 프리미어리그에서도 충분히 통할 수 있는 세계 최정상급 공격수로 평가받는다. 맨체스터 시티 시절에는 과르디올라 감독 아래 챔피언스리그 우승과 프리미어리그 우승을 경험하며 유럽 최고 수준의 무대에서 이미 자신의 가치를 증명한 바 있다.





아스날로서는 이번이 알바레스를 영입할 수 있는 사실상 마지막 기회일 수 있다는 절박함도 작용하고 있다. 미켈 아르테타 감독은 오랫동안 최전방 공격수 보강을 원해왔으며, 알바레스는 그가 원하는 모든 조건을 갖춘 선수다. 빠른 발, 뛰어난 기술, 강인한 체력, 그리고 빅 매치에서의 승부사 기질까지, 아스날이 알바레스를 원하는 이유는 충분하다.





이적 시장 마감이 코앞으로 다가온 가운데 알바레즈의 거취는 이강인의 활약에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 아틀레티코 유니폼을 입고 3경기에 나서 1골 1도움을 기록하고 있는 이강인은 알바레스와 같은 유형의 선수와 좋은 콤비네이션 플레이를 보여줄 것으로 기대된다.