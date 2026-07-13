이강인 AT 마드리드 이적 사실상 '공식 발표' 떴다…"팀 닥터, 메디컬 테스트 위해 한국 방문→계약 서명만 남아"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹)의 아틀레티코 마드리드 이적이 사실상 확정 단계에 접어들었다.

서울 영등포구 소재 도림동 교육센터는 13일 홈페이지를 통해 "11일 아틀레티코 팀 닥터 호세 마리아 비야론 박사가 SOL 월례 세미나의 일환으로 센터를 방문해 강연을 진행했다"며 "비야론은 이강인의 메디컬 테스트를 위해 방한했고, 바쁜 일정에도 시간을 내 센터를 찾아 주었다"고 밝혔다.

12일(이하 한국시간) 유럽 이적시장 소식에 밝은 후안 아리엔 기자에 따르면 이강인은 휴가를 마친 뒤 스페인 마드리드로 이동해 공식 메디컬 테스트를 진행할 예정이며, 아틀레티코 이적을 앞두고 계약 서명만 남겨 둔 상황이다. 이에 앞서 한국에서는 간단한 건강 검진을 받은 것으로 전해졌다.

이강인의 아틀레티코 이적이 임박한 모양새다. 이강인은 2023년 여름 RCD 마요르카에서 파리 생제르맹(PSG)으로 적을 옮긴 뒤 세 시즌을 보냈지만, 어느 한 시즌도 확고한 주전으로 자리 잡지 못했다. 리그 1에서는 중용됐지만, 가장 비중이 큰 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL)에서는 루이스 엔리케 PSG 감독의 외면을 받기 일쑤였다.

이는 이강인이 이적을 결심한 결정적인 계기가 됐다. 동시에 아틀레티코의 오랜 구애 역시 결실을 맺었다. 아틀레티코는 이강인이 마요르카에서 뛰던 시절에도 영입을 원했지만, 당시 PSG와 경쟁에서 밀렸다. 이후에도 꾸준히 이강인의 동향을 주시해 온 것으로 알려졌다.

아틀레티코의 마테우 알레마니 스포츠 디렉터와 디에고 시메오네 감독은 올여름 올랜도 시티 SC로 떠난 앙투안 그리즈만의 공백을 이강인이 메울 수 있을 것으로 판단하고 있다. 스페인 매체 '마르카'는 지난달 13일 "알레마니는 이강인이 그리즈만의 역할을 충분히 해낼 수 있다고 확신한다"며 "시메오네는 그리즈만을 세계적인 스타로 탈바꿈시켰던 것처럼, 이강인 역시 키워 낼 준비가 돼 있다"고 설명했다.

다만 PSG의 지지부진한 서류 작업으로 영입 발표가 다소 늦어지고 있다. 유럽 이적시장 소식에 정통한 루벤 우리아 기자는 11일 유튜브를 통해 "아틀레티코의 이강인 영입은 완료됐다. 어떤 변수도 없는 상황"이라며 "허나 PSG의 서류 작업이 늦어지면서 발표가 덩달아 지연되고 있다"고 전했다.

이어 "PSG는 마그네스 아클리우슈(AS 모나코) 영입을 마무리하기 전까지 이강인의 아틀레티코 이적을 발표하고 싶어 하지 않는다"면서도 "PSG가 서류 작업을 필요 이상으로 오래 끌고 있는 것뿐, 이미 이강인은 아틀레티코에서 뛰게 될 날을 크게 기대하고 있다"고 덧붙였다.