"이강인, AT 마드리드에 가장 중요한 선수" 구단 레전드까지 극찬 쏟아냈다…"항상 그라운드에 있어야"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 아틀레티코 마드리드 '레전드' 키코(54)가 이강인(25)을 향해 극찬을 쏟아냈다.

아틀레티코는 지난달 30일(이하 한국시간) 스페인 세비야의 에스타디오 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와 2026/27 라리가 3라운드 원정 경기에서 알렉스 바에나의 멀티골과 아데몰라 루크먼의 득점을 묶어 3-1로 이겼다.

이날 승리로 아틀레티코는 개막 후 3경기 연속 무패 행진(2승 1무)을 질주하며 1위(승점 7)로 올라섰다.

이강인은 4-4-2 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전해 후반 27분 코케와 교체되기 전까지 72분을 소화했다. 전반 4분에는 절묘한 스루 패스로 바에나의 선제골을 도우며 아틀레티코 이적 후 첫 도움을 적립했다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 1도움을 비롯해 패스 성공률 94%(30/32), 볼 터치 44회, 지상 경합 성공 7회, 드리블 성공 3회, 볼 회수 3회, 공격 지역 패스 2회, 기회 창출 1회 등을 기록하며 평점 8.0을 받았다.

발군의 활약에 현지 매체의 칭찬 역시 끊이지 않았다. 스페인 매체 '디아리오 아스'는 경기 후 "디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 이강인을 최전방에 가깝게 배치하고자 한다. 공격적인 감각이 뛰어나기 때문"이라며 "특히 바에나의 득점을 도운 스루 패스는 환상적이었다"고 평가했다.

그러면서 "이강인은 오른쪽 측면으로 자주 이동하며 적극적으로 공격에 관여했고, 세비야 수비 라인을 쉽게 허물었다. 기술적으로 뛰어나고, 팀을 위해 헌신하는 선수다. 그는 시메오네의 전술에서 핵심적인 역할을 맡고 있으며, 이번 경기에서 다시 한 번 좋은 모습을 보였다"고 덧붙였다.

이강인의 활약은 레전드의 눈길을 사로잡기에도 충분했다. 1993년부터 2001년까지 아틀레티코에 몸담으며 통산 277경기 64골 16도움을 기록한 키코는 같은 날 스페인 매체 '카데나 세르'의 라디오 방송 '카루셀 데포르티보'에 출연해 "이강인, 파블로 바리오스, 알렉스 바에나는 올 시즌 아틀레티코에 가장 중요한 세 선수"라고 언급했다.

이어 "아틀레티코가 창의성을 발휘하기 위해서는 이강인, 바리오스, 바에나가 항상 그라운드에 있어야 한다. 몸 상태만 100%로 끌어 올릴 수 있다면 더 좋은 모습을 보여 줄 것"이라며 "후반에는 템포가 다소 느려지면서 볼을 점유하는 데 어려움을 겪었고, 주도권을 잃었다"고 전했다.