"이강인, 퇴장 나올 수도 있었다"…'마드리드 더비' 지켜본 로드리 소신 발언 "고의는 아니었을 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 로드리(30·바르셀로나)가 '마드리드 더비'에서 불거진 판정 논란에 자신의 생각을 밝혔다.

스페인 매체 '문도 데포르티보'는 24일(이하 한국시간) "로드리가 최근 마드리드 더비에서 벌어진 일과 경기 후 주제 무리뉴 레알 마드리드 감독이 밝힌 입장에 대해 이야기했다"고 보도했다.

레알은 지난 21일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코와 2026/27 라리가 7라운드 원정 경기 '마드리드 더비'에서 1-2로 패했다.

문제의 상황은 전반 37분과 45분 각각 발생했다. 전반 37분 크리스티안 로메로가 태클을 피하는 과정에서 주드 벨링엄의 왼쪽 무릎을 밟았고, 전반 45분에는 이강인(25)이 볼 경합을 벌이던 중 페데리코 발베르데의 왼쪽 발목을 향해 거친 태클을 가했다. 로메로에게는 경고가 주어졌지만, 이강인의 경우 파울이 선언됐을 뿐 별다른 처벌은 이뤄지지 않았다.

무리뉴는 경기 후 기자회견에서 로메로와 이강인의 파울 장면이 담긴 사진을 꺼내 들고 "두 장면 모두 명백한 퇴장이다. 결국 스페인왕립축구연맹 심판기술위원회(CTA)의 문제다. 미겔 앙헬 오르티스 아리아스는 국제 무대 경험이 전무한 심판이다. 그가 왜 이 경기에 배정됐는지 모르겠다. 압박감을 감당하지 못했다"고 주장했다.

CTA 역시 이강인의 태클은 퇴장이 선언됐어야 했다고 인정했다. CTA는 22일 진행한 주간 판정 리뷰에서 "이강인의 태클로 발베르데는 큰 부상 위험에 노출됐다"며 "이강인에게 퇴장이 주어지지 않은 것은 비디오 판독(VAR)이 개입해 바로잡았어야 할 명백한 오류"라고 짚었다.

로드리는 이강인에게 퇴장이 주어질 수도 있었다고 인정하면서도 심판이 경기에 영향을 미쳤다는 레알의 주장에는 동의하지 않았다. 로드리는 스페인 매체 '카데나 코페'와 인터뷰에서 "팽팽한 경기였지만, 아틀레티코가 승리할 자격이 있었다. 더 적극적이었고, 더 좋은 판단을 내렸다. 일부 장면에서 다른 판정이 이뤄질 수 있었다는 점 역시 부정하지 않겠다"고 말했다.

이어 "로메로의 태클은 판단하기 어렵다. 발을 뺄 수 있었는지 알 수 없기 때문"이라며 "이강인의 경우 고의는 아니었겠지만, 어쩌면 퇴장이 나올 수도 있었다고 생각한다. 심판은 때때로 실수할 수 있다. 다만 서른여덟 경기나 치르는 라리가 전체에 걸쳐 그런 실수가 영향을 미친다고는 생각하지 않는다"고 전했다.

'라리가는 바르셀로나의 우승을 위해 준비된 리그'라는 레알의 주장에 대해서는 "그런 말은 축구에 해가 된다. 우리는 인간이고 누구나 실수한다. 잘되는 날도, 좋지 않은 날도 있다. 때로는 우리가 불리한 판정을 받을 수도 있다. 구단을 위해 자신의 입장을 주장하는 것은 좋다. 나 역시 몇 차례 그렇게 해 왔다. 하지만 어느 정도 선에서는 멈춰야 한다"며 아쉬움을 표했다.