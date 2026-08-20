“이강인 영입이 얼마나 중요한지 입증” 아틀레티코 마드리드 데뷔전 골 폭발→앓이 시작

[골닷컴] 반진혁 기자 = 이강인 앓이가 첫 경기부터 시작됐다.

스페인 매체 ‘문도 데포르티보’는 20일(한국시간) “이강인은 13분 만에 아틀레티코 마드리드 데뷔전에서 자신이 얼마나 중요한 영입인지 입증했다”고 극찬했다.

이어 “아틀레티코-말라가 경기는 무승부 분위기가 감지됐는데 이강인은 강력한 왼발 슈팅으로 선제골을 터트렸다”고 활약상을 언급했다.

아틀레티코는 20일 오전 4시 스페인 마드리드에 위치한 리야드 에어 메트로폴리타노에서 치러진 말라가와의 2026-27시즌 스페인 프리메라리가 1라운드 경기에서 2-0으로 승리했다.

이강인은 벤치에서 출격 명령을 기다렸다. 그러던 후반 12분 교체 투입을 통해 그라운드를 밟았다. 마요르카 시절 이후 라리가 복귀전을 치르는 순간이었다.

이강인의 존재감은 교체 투입 13분 만에 빛났다. 후반 25분 오른쪽 측면에서 중앙으로 파고들었고 강한 왼발 슈팅을 선보였다. 이것이 그대로 득점으로 이어졌다. 아틀레티코 데뷔골이 터진 것이다.

이강인은 이날 볼 터치 23, 슈팅 3, 유효 슈팅 1, 패스 정확도 93%, 빅 찬스 창출 1회 기록을 남겼다.

아틀레티코의 디에고 시메오네 감독은 “이강인은 요구에 맞춰서 뛰어야 하는 선수다. 팀이 필요할 때 해낼 것이다. 헌신적인 선수이기 때문이다. 꾸준히 자신의 모든 것을 쏟아붓는다”며 극찬을 아끼지 않았다.

이강인 앓이는 여기서 그치지 않는다.

스페인 매체 ‘아스’는 “이강인은 13분 만에 아틀레티코의 분위기를 완전히 바꿔놨다. 마치 앙투안 그리즈만의 골처럼 멋진 득점을 만들었다”고 평가했다.

이어 “이강인의 아틀레티코 이야기는 더할 나위 없이 좋은 시작이었다. 좁은 공간이나 어려운 경기에서 뛰어난 창의력을 발휘하는 선수다. 경기의 속도를 높이고 상대 수비를 무너뜨리는 데 능하다”며 기대감을 드러냈다.

사진=게티이미지