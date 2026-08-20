‘이강인 애타게 원했던 이유’ 시메오네 감독 눈에서 꿀이 떨어진다! “헌신적이고 팀이 필요할 때 해낼 것”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 이강인을 애타게 원했던 이유가 데뷔전에서 바로 나왔다.

아틀레티코 마드리드는 20일 오전 4시(한국시간) 스페인 마드리드에 위치한 리야드 에어 메트로폴리타노에서 치러진 말라가와의 2026-27시즌 스페인 프리메라리가 1라운드 경기에서 2-0으로 승리했다.

이강인은 벤치에서 출격 명령을 기다렸다. 그러던 후반 12분 교체 투입을 통해 그라운드를 밟았다. 마요르카 시절 이후 라리가 복귀전을 치르는 순간이었다.

이강인의 존재감은 교체 투입 13분 만에 빛났다. 후반 25분 오른쪽 측면에서 중앙으로 파고들었고 강한 왼발 슈팅을 선보였다. 이것이 그대로 득점으로 이어졌다. 아틀레티코 데뷔골이 터진 것이다.

이강인은 이날 볼 터치 23, 슈팅 3, 유효 슈팅 1, 패스 정확도 93%, 빅 찬스 창출 1회 기록을 남겼다.

아틀레티코의 디에고 시메오네 감독은 “이강인은 요구에 맞춰서 뛰어야 하는 선수다. 팀이 필요할 때 해낼 것이다. 헌신적인 선수이기 때문이다. 꾸준히 자신의 모든 것을 쏟아붓는다”며 극찬을 아끼지 않았다.

이강인은 지난 시즌까지 파리 생제르맹(PSG)에서 활약했다. 하지만, 자리가 없었다. 중요한 시점에서 빠지면서 핵심 자원이 아니라는 분위기가 강했다.

특히, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에 단 1분도 출전하지 않으면서 이적 추진은 탄력을 받았다.

이강인을 향해서는 아틀레티코가 꾸준하게 관심을 보였다. 디에고 시메오네 감독이 계속해서 러브콜을 보낸 것이다.

이강인은 월드컵 이후 PSG를 떠나 아틀레티코 이적을 확정했다. 데뷔전에서 골까지 터트리면서 화려한 복귀를 신고했다.

스페인 매체 ‘아스’는 “이강인의 아틀레티코 이야기는 더할 나위 없이 좋은 시작이었다. 좁은 공간이나 어려운 경기에서 뛰어난 창의력을 발휘하는 선수다. 경기의 속도를 높이고 상대 수비를 무너뜨리는 데 능하다. 주목하라. 7번이 완벽하게 어울릴 것이다”고 극찬했다.

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